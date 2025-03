Распит на полициски службеници кои се под истрага

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, во попладневна прес-конференција информираше дека полицајци од СВР Штип и ПСОН Кочани, со креирање нерегуларни документи, помогнале во настанувањето на трагедијата во Кочани. Седуммината полицајци, за кои Обвинителството за организиран криминал и корупција отвори истрага, се доведени во Основниот кривичен суд во Скопје.

Во тек е распитот во судот, по што судијата ќе донесе одлука дали ќе се прифати предлогот за притвор на сите седум полицајци. Скопскиот суд е надлежен за случаите со кои се занимава Обвинителството за организиран криминал.

Од Обвинителството истакнуваат дека полицајците од Штип и Кочани се осомничени за сериозни кривични дела против јавната безбедност. Министерот Тошковски рече дека осомничените со фалсификувани документи овозможиле трагедијата во Кочани. Посочи на одговорноста на раководните лица во СВР Штип, кои ја потврдиле законитоста на кабарето, кое не ги исполнувало условите за јавна безбедност, што довело до катастрофа.

Како што објасни Тошковски, првиот инспектор за сообраќај и вториот инспектор за планирање и превенција заклучиле дека кабарето ги исполнува условите за јавен ред и мир. Потоа, началникот и полицаецот од Штип одобриле документи до Министерството за економија, кои не ја одразувале вистинската состојба.

Петтиот осомничен, како документист во Кочани, изработил телеграма со неточни информации. Шестиот и седмиот, иако биле свесни за прекршувања на јавниот ред, телеграмата ја потпишале. Така, според министерот, ја загрозиле безбедноста на граѓаните.

Покрај оваа истрага, со предметите се занимава и Обвинителството во Кочани, каде што тековно се истражуваат 18 лица. Тошковски објави дека меѓу нив е и раководно лице во Министерството за економија, во чии простории има инспекции поврзани со нерегуларни документи.

