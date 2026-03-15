Растела на фарма, ја нарекувале „грдото пајче“, а денес е симбол на убавина: „Молзевме крави за да имаме за појадок“

Иако денес е една од најубавите и најпрепознатливи жени во Холивуд, актерката Ева Лонгорија признава дека немала такво чувство за себе како девојче. Ѕвездата од „Очајни домаќинки“ неодамна откри дека во сопственото семејство била сметана за „грдото пајче“, што предизвикало кај неа да развие потреба да се истакне на поинаков начин уште како дете.

Во интервју за шоуто „Тудеј“, Лонгорија отворено зборуваше за тоа како растењето со три сестри влијаело врз нејзината самодоверба.

„Во моето семејство, секогаш правев нешто затоа што бев грдо пајче“, рече таа на шега, додавајќи дека „постојат докази за тоа, ако некому му се потребни“.

Актерката објасни дека нејзините три сестри се физички многу слични. Сите се сини и со светла кожа, додека таа била поинаква.

„Моите три сестри си личат една на друга. Сите се русокоси. Многу рано сфатив дека не сум убавата и си помислив: добро, ако не сум најубавата, ќе бидам смешната. Ќе бидам паметната“, рекла таа.

Лонгорија е најмладата од четири сестри и пораснала на ранч во Тексас, каде што нејзиното детство било далеку од гламурот поврзан со нејзиното име денес. Семејниот живот значел секојдневни обврски на фармата.

„Моравме да одиме да земеме јајца наутро. Ја молзевме кравата за да имаме млеко за кафе и житарки“, се присети таа.

И покрај скромните почетоци, Ева беше посветена на образованието. Дипломирала кинезиологија на Универзитетот Тексас А&М, а делумно ги финансирала студиите со парите што ги освоила на натпревар за убавина.

Токму овие натпревари ѝ ги отворија вратите на Холивуд.

„Дојдов во Холивуд и дури не знам како се случи тоа. Само си помислив: Мислам дека сакам да бидам актерка“, рекла таа.

Нејзината одлука се покажа како полн погодок. Лонгорија брзо стана светски позната благодарение на улогата во серијата „Очајни домаќинки“, која се емитуваше осум сезони, од 2004 до 2012 година, и ја направи едно од најпрепознатливите лица на телевизија.

Патем, ова не е прв пат актерката да зборува за чувството дека не била убава кога растела. Уште во 2008 година, во интервју за емисијата што ја воделе Ричард Медли и Џуди Финиган, таа признала дека била „најмрачната“ во семејството.

„Јас бев единствената со црна коса и потемна кожа. Сите мои сестри беа светло русокоси со лешникови очи. Ме викаа грдото пајче“, рекла таа во тоа време.

Затоа, како што вели самата, научила да не се потпира на надворешниот изглед.

„Пораснав без да чувствувам дека сум убава, па се потпирав на мојата личност и карактер. Развив способност да не зависам од површни работи, бидејќи немав ништо површно на кое да се потпирам.“

Во меѓувреме, Лонгорија сподели интересна анегдота од Холивуд која насмеа многумина. Додека учествуваше во генеалошката емисија „Лица на Америка“, чиј водител беше историчарот Хенри Луис Гејтс Џуниор, таа дозна дека е во роднинска врска со легендарната актерка Мерил Стрип.

Таа беше воодушевена од веста, но не беше сигурна како да ја сподели со својата позната колешка кога подоцна се сретнаа на еден настан.

„Бев зад сцената на доделување награди и мојата пријателка ми рече: Мерил е таму, одете ѝ кажете дека сте братучетки. Си помислив: „Нема шанси да одам кај Мерил Стрип и да ѝ кажам дека сме братучетки““, се присети таа низ смеа.

На крајот се покажа дека тоа не е потребно. Кога се сретнаа, Стрип самата ја прозва.

„Одеднаш слушам некој како вика: Братучед! Братучед! Тоа е Мерил Стрип“, рече Ева.

Нивната средба заврши со духовита размена на комплименти.

„Ја реков: очигледно имаш талент во семејството. А таа одговори: очигледно имаш убавина.“

Лонгорија заврши со смеа: „Значи, Мерил е Латиноамериканка“.

Приказната за актерка која некогаш мислела дека не е доволно убава, денес изгледа речиси неверојатна. Сепак, токму ова чувство, како што вели самата, ѝ помогнало да ја развие упорноста, хуморот и интелигенцијата што на крајот ја доведоа до врвот на Холивуд.

