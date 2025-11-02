Растечки тренд на напади врз новинари во регионот, мал број пресуди

0 SHARES Сподели Твитни

Денеска се одбележува Меѓународниот ден за борба против неказнивоста за злосторства врз новинари, но мрежата SafeJournalists предупредува на загрижувачки регионален тренд односно многу пријавени и непријавени инциденти, мал број изречени пресуди и голем број случаи кои сè уште се во постапка.

Во Северна Македонија, во 2025 година регистрирани се три случаи, сите пријавени во Министерството за внатрешни работи. Еден случај — нападот врз екипата на ТВ Алсат — заврши со осудителна пресуда за напаѓачите, а останатите два се сè уште во постапка: еден во рамки на МВР, а другиот пред обвинителството, соопшти Здружението на новинари на Македонија.

Најголем број случаи се евидентирани во Србија – 238, во Косово се евидентирани вкупно 63 во периодот од 1 јануари до 31 октомври, во Албанија 36 случаи. Во Хрватска се запишани 24 случаи, во Босна и Херцеговина во базата на SafeJournalists во 2025 година се регистрирани 30 инциденти против новинари и медиумски работници, а во Црна Гора 22 случаи.

Од мрежата SafeJournalists ги повикуваат сите институции да обезбедат побрзи истраги, ефективно гонење и конзистентно санкционирање, како и заштитни механизми кои гарантираат безбедност на новинарите и пристап до правда.

