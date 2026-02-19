РАСТЕ ЗАГРИЖЕНОСТА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА ТРАМП Погледнете што фоторепортерите снимија синоќа: Белата куќа реагираше итно

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп повторно предизвика бран коментари откако фоторепортерите синоќа во Белата куќа снимија видливи модринки на неговата десна рака, која беше покриена со дебел слој шминка.

Видеото јасно ги покажува вените како излегуваат под нанесената пудра на раката на Доналд Трамп , а промената на бојата на кожата предизвика бројни реакции на социјалните мрежи. Независниот новинар Арон Рупар на платформата X забележа дека промената на бојата е „ најлошата што ја видел досега “, додека корисниците се прашуваа колку време било потребно за да се појават такви модринки.

Why isn’t the press asking him and his handlers about this every single day? https://t.co/hr4OuIbwNP— Jo (@JoJoFromJerz) February 18, 2026

Сепак, Белата куќа стои зад своето претходно објаснување. Портпаролката Каролин Ливит рече дека претседателот секојдневно се среќава и се ракува со повеќе Американци од кој било негов претходник во историјата и дека трагите на неговата рака се резултат на интензивен јавен ангажман.

Ова не е прв пат да се забележат слични траги. Во текот на изминатата недела, Трамп беше виден неколку пати со видлив слој шминка на раката, а сите забележаа дека изгледаше многу уморен за време на говорот на неговиот член на кабинетот Ли Зелдин. Трамп (79), кој е најстарата личност што ја презеде претседателската функција, претходно беше предмет на шпекулации за неговото здравје, но неговиот тим инсистира дека претседателот е во добра форма и целосно е посветен на своите должности.

И покрај официјалните негирања, фотографиите повторно отворија простор за шпекулации…

