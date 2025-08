Растура со колковите и огромните гради: повикува на секс со своето тело

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Хелен Фланаган сподели атрактивни фотографии на Инстаграм во шарено бикини со цветен принт, покажувајќи го својот исончан тен и летен стил.Со титулата „летна девојка“, 34-годишната мајка на три деца позираше во дводелен костим, комплетен со големи обетки и природна шминка.Облините беа расцветани во сите правци и никој не можеше да ги тргне очите од расното тело на оваа секси русокоса. Нејзините обожаватели ја обсипуваат со комплименти, нарекувајќи ја „божица“, „олицетворение на совршенството“ и тврдејќи дека го има „факторот Х“. View this post on Instagram A post shared by Helen Flanagan (@hjgflanagan)Неодамна, Хелен сподели и фотографија во долна облека, со искрена исповед за несигурноста што понекогаш ја чувствува.– Иако имам целулит и моето тело не е како порано, мислев дека знаеш што Хелен, не е важно, се живее само еднаш – напиша таа, охрабрувајќи ги другите жени да се прифатат себеси какви што се.Таа, исто така, им одговори на мрзетелите кои ја критикуваа за „ провокативните“ фотографии, велејќи дека не им дозволува да ја засрамат како мајка. View this post on Instagram A post shared by Helen Flanagan (@hjgflanagan)Турбулентен љубовен животУбавата актерка, позната по улогата во серијата „Улица на крунисувањето“, поминува низ тежок период во приватниот живот откако раскина со фудбалерот Роби Талбот, со кого беше во врска една година. Според извори блиски до двојката, Хелен отворено му рекла дека „работите не функционираат“ и дека сака да се фокусира на кариерата и децата.Хелен со поранешното момче РобиВе потсетуваме дека во 2022 година таа се раздели од својот долгогодишен партнер и татко на нејзините деца, Скот Синклер.И покрај предизвиците, Хелен изгледа решена да продолжи напред самоуверено и во свој стил.

