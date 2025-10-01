Раст на инфлацијата во Русија: Од 1 јануари, цената на цигарите ќе се зголеми до 11 проценти, а на алкохолот до 12 проценти

0 SHARES Сподели Твитни

Според најновата одлука на руската влада, со цел намалување на нездравите навики, усвоени се нови акцизи и цени за тутунските производи и алкохолните пијалоци. Новите цени ќе бидат утврдени на пазарот од 1 јануари, а тие бараат зголемување на цената на алкохолните пијалоци од 8 на 12 проценти, а на тутунските производи до 11 проценти.Според нацрт-законот за измени на Даночниот законик, цените на алкохолот во Русија ќе се зголемат за 8-12 проценти, што ќе влијае на растот на цените на сите видови алкохолни пијалоци без исклучоци.Акцизата за тутунските производи ќе се зголеми за 11,3 проценти, или 3.278 рубли за 1.000 цигари. Експертите проценуваат дека ова ќе ја зголеми цената на кутија цигари за десетици рубли, што значително ќе влијае на паричниците на редовните купувачи.Руското општество, традиционално прво во светот на листата на консумирање алкохол, со дури 16,8 литри чист алкохол годишно по глава на жител и процент од 29 проценти пушачи во вкупното население, дефинитивно значително ќе ги почувствува ефектите од овие зголемувања.Во нацрт-законот, владата тврди дека целта на зголемувањето на акцизите е зголемување на буџетот и борба против нездравите навики. Сепак, експертите предупредуваат дека ваквите мерки нема да ја намалат потрошувачката, туку ќе го стимулираат развојот на црниот пазар.Русите може да се префрлат на фалсификуван алкохол и нелегални цигари, создавајќи нови ризици по здравјето и безбедноста. Од друга страна, зголемувањето на акцизите доаѓа заедно со општата инфлација и зголемувањето на цените на храната, комуналните услуги и транспортот.За многу семејства, ова ќе биде дополнителен товар. На крајот на краиштата, „двојниот удар“ врз алкохолот и тутунот би можел да стане вистински шок за социјално ранливите групи.Економистите забележуваат дека се очекува побарувачката за алкохол и тутун да се зголеми веќе во декември, а Русите ќе се залихираат за да заштедат пари пред да се зголемат цените.

Пронајдете не на следниве мрежи: