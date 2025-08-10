Рацете ви се суви како барут? Се што ви треба за домашна крема имате во фрижидер – и кожата ќе биде мека како свила

0 SHARES Сподели Твитни

Сувите и испукани раце често нè мачат, особено во студените зимски месеци или поради честото миење раце.

Наместо да купувате скапи креми полни со хемикалии, можете сами да направите свој природен крем за раце дома, користејќи само неколку состојки кои лесно се наоѓаат.

Состојки:

Шеа путерКокосово маслоЕсенцијално масло од лаванда (или по вкус)

Подготовка:

Ставете 3 лажици шеа путер и 2 лажици кокосово масло во сад. Растопете ги на пареа или во микробранова печка многу кратко време, за да се соединат состојките, но не прегревајте. Кога смесата малку ќе се олади, додадете 5-10 капки есенцијално масло од лаванда и добро измешајте.

Истурете ја смесата во чиста тегла или кутија со капак и оставете ја целосно да се олади и да се стврдне, по можност во фрижидер.

Како да се користи

Земете мала количина од кремот и масирајте ја во чисти раце, особено наутро и навечер, или секогаш кога вашите раце се чувствуваат суви. Кремот брзо ќе ја омекне кожата и ќе ја заштити од сушење.

Овој домашен крем за раце е природен, негувачки и ефикасен, вистински сојузник во борбата против сувите и испукани раце.

