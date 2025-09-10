Реакциите на светот доаѓаат по нападите во Доха: Стармер, Макрон, Ердоган зборуваа…

0 SHARES Сподели Твитни

Европската Унија денес објави дека израелскиот воздушен напад врз лидерите на Хамас во Доха е кршење на меѓународното право и територијалниот интегритет на Катар и предупреди на ризикот од понатамошна ескалација на насилството во регионот.„Изразуваме целосна солидарност со властите и народот на Катар, стратешки партнер на ЕУ“, напиша портпаролката на шефицата за европска надворешна политика, Каја Калас, во емисијата „Платформа X“, пренесува Ројтерс.„Ќе продолжиме да ги поддржуваме сите напори за постигнување прекин на огнот во Газа“, нагласи таа. Нападот на Израел врз Катар го осудија и Турција, Германија, Велика Британија, Франција и Шпанија , објави „Тајмс оф Израел“. Турскиот претседател Таип Ердоган изјави дека владата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху има за цел да го продлабочи конфликтот и нестабилноста во регионот. Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул во изјава рече дека израелскиот напад врз Доха е неприфатлив. Британскиот премиер Кир Стармер ги осуди израелските воени напади врз Катар насочени против лидерот на Хамас , наведувајќи дека тие носат ризик од понатамошна ескалација во регионот. Францускиот претседател Емануел Макрон напиша на Платформа X дека нападите се неприфатливи, без оглед на причината, и додаде дека под никакви околности војната не треба да се шири низ целиот регион. Шпанското Министерство за надворешни работи соопшти дека нападите го нарушуваат територијалниот суверенитет на Катар и претставуваат грубо кршење на меѓународното право, повикувајќи на итен прекин на насилството и враќање на дипломатските преговори.

