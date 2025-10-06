Реакцијата на Килијан Марфи кога Тејлор Свифт го покажа вереничкиот прстен стана вирална (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Тејлор Свифт беше гостинка во „Шоуто на Греам Нортон“ во петокот вечерта, а нејзиното појавување, особено интеракцијата со актерот Килијан Марфи, предизвика многу реакции на социјалните мрежи.Заедно со Свифт и Марфи, на познатата црвена софа седеа Грета Ли, Џоди Тарнер-Смит, пејачката Луис Капалди и Донал Глисон. Во емисијата, пејачката го промовираше својот најнов албум „Животот на една шоугерл“, кој официјално беше објавен на денот на емитувањето.

Новиот албум на 34-годишната ѕвезда веќе крена прашина, најмногу поради песната „Wood“ , во која таа наводно пее за својот вереник Тревис Келс, како и песната „Actually Romantic“, за која обожавателите веруваат дека содржи навреди на сметка на пејачката Чарли XCX. Сепак, она што го привлече вниманието на сите беше огромниот дијамантски веренички прстен на нејзината рака.Реакција што стана виралнаВодителот Греам Нортон не можеше, а да не го коментира прстенот. „Има многу за што да ѝ честитам на Тејлор Свифт, но она за што мислам дека треба да ти честитам е твојот нов накит на прстот“, рече тој. „Надградба на хардверот?“, се пошегува Свифт. Со аплауз од публиката, пејачката им го покажа прстенот на другите гости. Џоди Тарнер-Смит и Грета Ли го погледнаа со воодушевување и ѝ дадоа комплименти.Сепак, реакцијата на Килијан Марфи, ѕвездата од серијата „Peaky Blinders“, беше сосема поинаква. Актерот остана речиси неподвижен додека Свифт го покажуваше прстенот, само кратко насмевнувајќи се на нејзината шега дека „го гледа како да е телевизија“. Марфи е познат по тоа што се држи подалеку од медиумската возбуда и нема профили на социјалните мрежи, а неговата воздржаност стана главна тема на дискусија на интернет.

