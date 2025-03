0 SHARES Сподели Твитни

Расмус Хојлунд привлече големо внимание кога ја однесе Данска до победа над Португалија во четвртфиналето на Лигата на нации, прославувајќи го својот гол на начин налик на стилот на Кристијано Роналдо. Тоа беше единствениот гол на натпреварот, а Роналдо веројатно ќе сака во реваншот да му покаже на младиот играч како тој го прави своето славење. За атипичната прослава на Хојлунд, интересно беше неговото објаснување дека го направил тоа во чест на својот идол, против кој играше и на кој му го донесе поразот на теренот. Роналдо, пак, не го виде потегот како провокација или исмевање.

„Не ми пречеше, ниту пак го доживеав тоа како непочитување“, кажа Роналдо. „Многу играчи низ светот слават на тој начин, и јас се сметам за доволно интелигентен да го разберам тоа. За мене е чест што тој го избра мојот стил. Се надевам дека во реваншот ќе можам оригинално да прославам пред него, ќе биде забавно. Среќен сум што му се допаѓа мојот начин на прослава“, изјави Португалецот.

The post Реакција на Роналдо за прославата на Хојлунд appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: