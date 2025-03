Реал Мадрид заинтересиран за дефанзивецот на Арсенал

0 SHARES Сподели Твитни

Рикардо Калафиори, италијански дефанзивец кој моментално ги брани боите на Арсенал, стана мета на интересирање од страна на Реал Мадрид. Во претходната сезона, Калафиори беше купен од Арсенал за сума од 50 милиони евра и се покажа како вредно засилување за тимот. Оваа сезона, Арсенал се бори за титули и учество во Лигата на шампионите, како во Премиер лигата, така и во Серија А и Ла Лига.

Реал Мадрид е во потрага по квалитетен одбранбен играч за претстојната сезона и Калафиори е едно од најистакнатите имиња на нивната листа. Се шпекулира дека “Кралскиот” клуб е спремен да понуди 80 милиони евра за да го добие потписот на овој италијански играч.

