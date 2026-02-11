Реал Мадрид и УЕФА постигнаа „договор“ во врска со спорот околу Суперлигата

0 SHARES Сподели Твитни

Сагата со Европската Суперлига заврши кога Реал Мадрид, последниот клуб кој сè уште беше вклучен во неуспешниот проект за отцепување, и УЕФА денес објавија договор за решавање на нивниот правен спор.

Шпанскиот гигант Мадрид, чиј претседател Флорентино Перез неуморно се залага за идејата за Суперлига, заедно со промотерите А22 Спортс Менаџмент, побара четири милијарди долари отштета од Европската фудбалска федерација УЕФА откако проектот пропадна, пишува АФП.

„УЕФА, Европските фудбалски клубови (ЕФК, единственото независно тело што ги претставува фудбалските клубови во Европа) и Реал Мадрид постигнаа договор за доброто на европскиот клупски фудбал“, се вели во заедничкото соопштение на Реал Мадрид и УЕФА.

„Овој договор за принципите ќе послужи и за решавање на нивните правни спорови поврзани со Европската суперлига, кога овие принципи ќе бидат имплементирани и имплементирани“, се додава во соопштението.

Во соопштението, Реал Мадрид и УЕФА наведоа дека договорот се однесува на „почитување на принципите на спортска заслуга со акцент на долгорочната одржливост на клубовите“ и „подобрување на искуството на навивачите преку употреба на технологија“.

Минатата недела, шпанскиот шампион Барселона го потврди своето повлекување од Суперлигата, која беше лансирана во 2021 година со 12 клуба, но брзо се распадна под притисок од навивачите и институциите.

Кратко откако беше објавен полузатворениот проект на Суперлигата, шест англиски клуба, Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпул, Манчестер Јунајтед, Тотенхем и Челзи, се откажаа.

Четири други клуба, Атлетико Мадрид, Интер Милан, Милан и Јувентус, го направија истото до 2024 година, оставајќи ги само Барселона и Реал Мадрид.

Откако шпанскиот суд пресуди дека спротивставувањето на ФИФА и УЕФА кон Суперлигата „го спречува слободното натпреварување“, Мадрид и А22 покренаа судска постапка против УЕФА.

