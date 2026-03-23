Револуција во преписката: WhatsApp воведува опција што ќе промени сè – пораки без апликација

Ако некогаш сте се нашле во ситуација каде што сакате да испратите порака до некого, а таа личност не користи WhatsApp, тоа наскоро може да престане да биде проблем.

Една од најпопуларните апликации за пораки тестира нова опција што би можела значително да го промени начинот на кој комуницираме.

Станува збор за функција наречена „guest chats“, односно разговори за гости.

Суштината е доста едноставна, доволно е само едно лице да ја има апликацијата, додека другото може да одговори без да ја инсталира и без да отвори сметка.

Овој систем се разликува од претходниот начин на кореспонденција. Корисник кој има WhatsApp може да креира посебен линк за разговор и да го испрати до друго лице преку SMS, е-пошта или некоја друга платформа.

Кога примателот ќе кликне на линкот, разговорот се отвора директно во интернет прелистувачот. Тој треба само да внесе име или прекар и може веднаш да започне комуникација, без никакви дополнителни чекори.

На овој начин, апликацијата воведува нешто како привремени разговори, кои постојат само за таа конкретна кореспонденција.

Кога станува збор за безбедноста, енкрипцијата од крај до крај сè уште ќе се одржува , што значи дека содржината на пораките останува видлива само за учесниците во разговорот.

За секој разговор ќе бидат генерирани посебни безбедносни клучеви. Меѓутоа, бидејќи другата страна нема регистрирана сметка, нејзиниот идентитет не може да се потврди, па затоа ќе биде означен како „гостин“.

Важно е да се напомене дека оваа опција нема да ги има сите функционалности на класичниот WhatsApp.

Првично, ќе служи само за основна кореспонденција, без испраќање фотографии, видеа, документи, гласовни пораки или остварување повици. Исто така, разговорите ќе бидат привремени по природа и ќе бидат избришани по одреден период на неактивност.

Експертите сметаат дека ова е значаен потег, бидејќи на овој начин апликацијата се обидува да ги привлече оние кои претходно не ја користеле . Со овозможување на комуникација без инсталација, се отстранува една од главните пречки за новите корисници.

Доколку оваа функција се прошири, таа би можела да биде пресвртница во светот на пораките. Повеќе нема да биде важно кој ја користи која апликација, пораките би се испраќале едноставно, слично на тоа како функционира е-поштата денес.

Засега, сè е сè уште во фаза на тестирање, но јасно е дека WhatsApp работи на една од најголемите промени во својот развој.

