Регистарска таблица од 160.000 евра – можно е, еве каде!

Една од најромантичните регистарски таблички во Велика Британија – „LOV 1“ – беше понудена на аукција во живо за 140.000 фунти.

За споредба, просечната цена на нов автомобил во Велика Британија е околу 40.000 фунти , што значи дека за истите пари би можеле да купите три нови возила, а сепак да ви останат пари.

Друга привлечна ознака, „II US“, е достапна по цена од 65.000 фунти.

Персонализираните чинии достигнуваат вртоглави количини.

Минатиот ноември, „JK 1“ беше продаден за 330.000 фунти , додека „1F“ достигна цена од повеќе од 900.000 фунти по жестоко лицитирање.

Сите регистарски таблички што се нудат се продаваат со сертификат што овозможува лесно пренесување на возилото на новиот сопственик.

