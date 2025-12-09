Редовното консумирање на овие замрзнати намирници може да го одржи вашето срце здраво

0 SHARES Сподели Твитни

Заедно со редовното вежбање, помалку стрес и квалитетен сон, исхраната богата со хранливи материи како омега-3 масни киселини, растителни влакна и антиоксиданси игра клучна улога.

Многу луѓе веруваат дека свежата храна е супериорна, но експертите велат дека вистинското богатство за здравјето на срцето лежи во замрзнатата храна која може да ви помогне да го намалите холестеролот, да ги намалите воспаленијата и да ја поедноставите здравата исхрана.

„Замрзнувањето ги зачувува витамините и минералите, а замрзнатата храна е погодна за зафатени денови кога нема достапни свежи производи. Исто така, го намалува отпадот од храна и го олеснува одржувањето на конзистентна исхрана здрава за срцето во текот на целата година“, објаснува нутриционистката д-р Крутика Нанавати.

Грижата за срцето го намалува ризикот од срцеви заболувања, мозочен удар и висок крвен притисок, но исто така ги штити и другите органи, ги подобрува нивоата на енергија и го намалува ризикот од хронични заболувања како што се дијабетес и заболувања на бубрезите.

„Замрзнатите бобинки се лесно достапни и се полни со антиоксиданси кои можат да го намалат воспалението и ризикот од срцеви заболувања. Бобинките ги задржуваат своите антиоксиданси кога се замрзнати, што го намалува ризикот од хипертензија и атеросклероза“, вели д-р Нанавати.

Спанаќот и другите лиснати зеленчуци се исто така богати со нитрати, кои го поддржуваат здравјето на срцето со намалување на крвниот притисок, опуштање на крвните садови и подобрување на протокот на крв. Нанавати го нарекува замрзнатиот спанаќ еден од нејзините кујнски спасители, а во деновите кога има малку време или енергија, таа вели дека е корисно зелените зеленчуци да бидат веќе измиени, исечкани и подготвени за додавање во смутија, чорби, супи и омлети.

Замрзнатата масна риба како лососот е добар избор за срцето бидејќи е полна со омега-3 масни киселини, а исто така содржи и заситени масти.

„Вашето тело не може да произведува масни киселини, поради што е клучно да јадете храна богата со овие хранливи материи. Правилниот процес на замрзнување ги задржува хранливите материи, што може да ги намали триглицеридите, да го намали воспалението и да го подобри здравјето на вашето срце“, објаснува д-р Нанавати.

Дополнително, едамамето, како млади соини мешунки кои се собираат пред да созреат, е богато со растителни влакна, растителни протеини, калиум и антиоксиданси.

„Замрзнатиот едамаме е потценет и секогаш го препорачувам. Богат е со растителни протеини и влакна“, рече нутриционистот.

Следствено, замрзнатата храна може да биде најбрзиот пат до хранливи оброци со помалку подготовка и фрлање храна. Со додавање само неколку од овие намирници во вашата неделна исхрана, можете да помогнете во намалувањето на холестеролот, поддршката на крвниот притисок и намалувањето на воспалението.

