Редовното консумирање на овој зеленчук може да помогне во регулирањето на хормоните

Хормоните играат клучна улога во нашите тела, влијаејќи на енергијата, расположението, апетитот, варењето, па дури и квалитетот на спиењето. Кога хормоните се неурамнотежени, тоа може да предизвика проблеми како што се замор, надуеност, промени во расположението или болни менструации.

Иако многумина бараат решенија во додатоци во исхраната, терапии или скапи третмани, природниот начин за регулирање на хормоните често се наоѓа во она што го јадеме секој ден. Еден од најмоќните и често занемарени зеленчуци што можат да му помогнат на телото подобро да ги регулира хормоните е брокулата.

Брокулата содржи природни соединенија кои му помагаат на телото да го разгради вишокот естроген во форми кои полесно се излачуваат. Ова е важно бидејќи вишокот естроген може да предизвика проблеми како што се болни менструации, ПМС, надуеност и замор. Редовното консумирање брокула може да ја поддржи природната хормонална рамнотежа.

Поддржува функцијата на црниот дроб

Црниот дроб е клучен орган за хормонска детоксикација, а брокулата содржи супстанции кои му помагаат во неговата функција. Јадењето на овој зеленчук може да го поддржи процесот на исфрлање на вишокот хормони од телото на безбеден и ефикасен начин.

Извор на влакна и хранливи материи

Освен цветчињата, и стеблата се хранливи и имаат текстура слична на аспарагусот кога се готват – одлични во салати или како прилог. Никулците од брокула се особено богати со сулфорафан, моќен природен детоксификатор. Можете да ги додадете во смутија, сендвичи, салати или да ги одгледувате дома.

Со додавање на брокула во вашата дневна исхрана, не само што внесувате хранливи материи и растителни влакна, туку и ја поддржувате природната хормонска рамнотежа и здравјето на црниот дроб.

