Редок и необичен момент – Ким Џонг-ун се ракува со претседателот на јужнокорејскиот парламент

0 SHARES Сподели Твитни

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг-ун утрово одржа редок и необичен момент на дипломатска интеракција, ракувајќи се со претседателот на Националното собрание на Јужна Кореја, Ву Вон-шик, објави новинската агенција Јонхап, повикувајќи се на извори во кабинетот на претседателот на јужнокорејскиот парламент.Овој пријателски и симболичен гест се случи пред почетокот на воената парада што се одржа во среда во Кина, по повод крајот на Втората светска војна и официјалното предавање на Јапонија.Парадата беше дел од комеморативните активности организирани од кинеските власти, на кои беа поканети претставници од различни земји, вклучително и претставници на двете Кореи, објави Ројтерс .Според извештајот на „Јонхап“, Ким и Ву имале кратка, но значајна размена на мислења пред почетокот на церемонијата, поздравувајќи се со ракување што привлече внимание на меѓународните медиуми, поради тековните тензии меѓу Пјонгјанг и Сеул.Таквиот момент се смета за редок, бидејќи директните интеракции меѓу високите функционери на двете земји се ограничени и обично се случуваат само во исклучителни околности.Претседателот на Националното собрание на Јужна Кореја, Ву Вон-шик, присуствуваше на церемонијата како официјален претставник на владата во Сеул во дипломатските односи со Кина. Канцеларијата на Ву сè уште не даде официјален коментар за кратката средба и не одговори веднаш на барањата на медиумите за дополнителни информации.Во меѓувреме, овој развој на настаните доаѓа во време кога односите меѓу двете Кореи продолжуваат да бидат напнати, проследени со меѓусебни закани, ракетни тестови од страна на Северна Кореја и заеднички воени вежби меѓу Јужна Кореја и САД.Затоа, секој контакт, колку и да е симболичен, се гледа со голем интерес како мала можност за комуникација, дури и неформална, меѓу две соседни земји кои технички сè уште се во воена состојба од 1953 година.

Пронајдете не на следниве мрежи: