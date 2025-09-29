Резултатите од изборите даваат силен мандат за процесот на пристапување во ЕУ, вели Санду

Победата на проевропската партија ПАС на парламентарните избори во Молдавија, и покрај притисокот од Русија, претставува „силен мандат за процесот на пристапување на земјата“ кон Европската Унија (ЕУ), изјави денес молдавската претседателка Маја Санду.

„Му покажавме на целиот свет дека сме храбри и достојни, дека не дозволивме да бидеме заплашени“, рече таа на прес-конференција, осврнувајќи се на обвинувањата за руско мешање во изборите. Лидерот на Партијата за вистина и акција (ПАС), Игор Гросу, ја поздрави изборната победа. „ПАС има парламентарно мнозинство, проевропско парламентарно мнозинство само затоа што ни ја дадовте оваа доверба и оваа можност“, рече Гросу, додавајќи дека тоа била „исклучително тешка борба“.

ПАС, на власт од 2021 година во земјата, една од најсиромашните во Европа, соседните Украина и Романија, освои 50,20 проценти од гласовите откако беа преброени сите гласачки ливчиња, според податоците објавени на веб-страницата на Изборната комисија. Според проекциите, ПАС би можела да задржи апсолутно мнозинство во парламентот со 55 од 101 места, во споредба со 63 во досегашното собрание.

ПАС е пред прорускиот Патриотски блок, кој има резултат од 24,17 проценти, чиј еден од лидерите, поранешниот претседател Игор Додон (2016-2020), повика на демонстрации во Кишињев денес. На третото место, со 7,96 проценти од гласовите, е Националното алтернативно движење (МАС) предводено од градоначалникот на Кишињев, Јон Чебан, кое повика на гласање против ПАС. Додон, кој прогласи победа во недела навечер, денес изјави дека поднел десетици жалби до Изборната комисија.

Во зависност од нејзината одлука, „ќе преземеме понатамошни законски мерки“, предупреди Додон за време на демонстрациите што ги свика пред парламентот напладне по локално време. На митингот учествуваа околу 200 луѓе, скандирајќи „Слобода“ и „Молдавија“. Вкупно 52,17 проценти од молдавските гласачи учествуваа на изборите, кои беа повеќе од обични парламентарни избори: одлучување помеѓу продолжување на приближувањето кон ЕУ или враќање под руска контрола.