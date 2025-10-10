Река луѓе се упатуваат кон северна Газа (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Десетици илјади Палестинци се упатија кон северна Газа откако израелската војска соопшти дека стапил на сила договорот за прекин на огнот. Почетокот на израелската офанзива во Газа по нападот на Хамас на 7 октомври предизвика околу еден милион Палестинци да го напуштат северниот дел од регионот.Првичното повлекување на израелските сили од делови од градот Газа , кое започна денес, откри застрашувачки размери на уништување на станбените населби и клучната инфраструктура. Цели населби се претворени во урнатини. Фотографиите што беа објавени сведочат за уништувањето во областите од кои се повлекоа израелските сили. Нивното преместување се одвива по таканаречената жолта линија во Појасот Газа, во согласност со договорениот договор за прекин на огнот.Апокалиптични сцени на уништувањеФотографиите прикажуваат шокантни сцени на срамнети со земја куќи, уништени згради и улици изорани со булдожери. Меѓу најтешко погодените локации е областа околу џамијата Саид Сијам во населбата Шеик Радван, на север од градот Газа.Стамбените згради во таа област биле или целосно срушени или, поради силното артилериско гранатирање, останале структурно нестабилни и невозможни за живеење. Слична судбина го снашла и источниот дел од Шеик Радван, каде што биле уништени цели блокови згради, а главните патишта уништени.Според достапните информации, израелската армија наводно извршила интензивни операции за рушење и бомбардирање во неколку населби, вклучувајќи го и претходно споменатиот Шеик Радван, пред да започне повлекувањето. Дополнителни снимки, исто така, документираат сериозни штети во населбата Ал-Наср, северозападно од градот, каде што илјадници домови биле уништени или напуштени.

Tens of thousands of Palestinians are walking back to Gaza City as Israel's military begins its withdrawal following the ceasefire agreement. Al Jazeera’s @TareqAzzoum is there, watching what he described as ‘an endless tide of humans.’ pic.twitter.com/vvjDc2tbIP — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 10, 2025

Договор за прекин на огнотСпоред извештаите на израелските медиуми, израелската армија денес започнала постепено повлекување на своите трупи од Појасот Газа. Се очекува повлекувањето до локациите наведени во планот на американскиот претседател Доналд Трамп за прекин на војната да биде завршено во рок од 24 часа.Да потсетиме, Трамп рано наутро во четврток објави дека Израел и Хамас постигнале договор за првата фаза од неговиот план, кој вклучува прекин на огнот и размена на затвореници. Договорот е резултат на четиридневни индиректни преговори меѓу двете страни во Шарм ел Шеик, Египет, на кои учествуваа и делегации од Турција, Египет и Катар, сите под американски надзор.

🇵🇸🇮🇱 Gaza residents are returning to north after the partial Israeli withdrawal. pic.twitter.com/hZyCquixOY — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 10, 2025

Од октомври 2023 година, во израелските напади врз енклавата загинаа речиси 67.200 Палестинци, повеќето од нив жени и деца, а огромни делови од областа станаа ненаселени.



