Рекоа дека настапот бил прекинат поради бугарското знаме: Нова снимка од концертот на Цеца во Велес ја откри вистината (фото/видео)

Светлана Цеца Ражнатовиќ доживеа непријатност за време на концерт во Велес, Северна Македонија, кога по грешка го крена бугарското знаме што ѝ го подари некој од публиката.

Откако се појави оваа вест, Цеца реагираше бурно пред српските новинари кои ја прашаа за детали и им советуваше подобро да истражат.

Иако имаше приказни дека концертот на Цеца бил прекинат поради бугарското знаме, сега се појави видео кое го докажува спротивното.

Prva dama balkanske muzičke scene demantovala je juče da je pre vremena morala završiti koncert u Velesu, a evo i video dokaza! #Ceca #Veles #Makedonija pic.twitter.com/tM2kJpaG0H— Ceca Press (@PressCeca) November 4, 2025

Цеца настапуваше до крајот, а Македонците ја поздравија со силен аплауз.

Цеца: „Се ширеа лаги“

Да ве потсетиме, за време на настапот, Цеца вееше бугарското знаме, што предизвика различни реакции на мрежите.

„Се ширеа лаги дека мојот концерт бил прекинат и дека ме натерале да се симнам од сцената, дали е тоа вистина? Пеев повеќе од два и пол часа, мислам, со чест и исклучоци, но има и такви што шират глупости. Да, се случи таа ситуација, и јас дадов изјава за тоа и тоа беше решено“, објасни таа и додаде:

„Постојат и полоши работи за кои не сте ги вознемириле колегите . Што се случи, луѓе? Јас го правам тоа 40 години, никогаш во животот не сум имал провокативна изјава, а камоли нешто друго. Луѓето навредуваат луѓе, ги навредуваат своите колеги…“

„Извинете ако навредив некого“

Цеца нагласи дека не ѝ била намера да навреди никого.

„Не е чудно што секогаш со задоволство прифаќам секое знаме од мојата публика, бидејќи тоа е мојата публика, мојот народ. Нè поврзува љубовта кон песната, без оглед од каде доаѓа некој. Жал ми е ако тој чин повреди некого – навистина не ми беше намера, а особено не да ги повредам или навредам домаќините. Верувам дека го знаете тоа. Ви благодарам за прекрасната вечер, за прекрасната енергија, љубовта и спомените што ги создадовме заедно. Имавме концерт.“

