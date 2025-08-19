Рекорден број на смртоносни инфекции што се пренесуваат преку крлежи

0 SHARES Сподели Твитни

Јапонија регистрираше рекордни 135 случаи на потенцијално фатални инфекции што се пренесуваат преку крлежи оваа година, соопшти Националната агенција за здравствени истражувања.Прелиминарните податоци од Јапонскиот институт за здравствена безбедност покажуваат дека бројот на случаи со тешка треска со синдром на тромбоцитопенија (SFTS) го надмина претходниот рекорд од 134 случаи во 2023 година, објави „Кјодо“. Досега, повеќе од 10 лица починаа од болеста, која се пренесува преку каснување од крлеж или контакт со заразена крв.SFTS за прв пат беше пријавен во Кина во 2011 година и во Јапонија во 2013 година. Болеста главно се јавува во западните делови на земјата, додека префектурата Кочи пријави најголем број случаи оваа година, со 14 случаи. Случаи се пријавени и во централните, источните и северните делови на Јапонија, вклучувајќи го и Хокаидо.Министерството за здравство, труд и социјална заштита ги предупредува граѓаните, особено оние кои работат на отворено, да преземат заштитни мерки, како што е покривање на кожата, за да се намали ризикот од инфекција.SFTS обично се манифестира по инкубационен период од шест до 14 дена, кога пациентите развиваат симптоми како што се треска, повраќање, дијареја и губење на свеста. Постарите лица, особено оние над 60 години, имаат поголем ризик од тешки форми на болеста, а стапката на смртност се проценува дека е помеѓу 10 и 30 проценти.Бројот на случаи се зголемува во текот на пролетта и летото, кога крлежите се најактивни. Во текот на неделата што заврши на 10 август, беа пријавени осум нови случаи.Иако не постои вакцина за SFTS, достапни се антивирусни лекови кои можат да помогнат во лекувањето на заразените, велат официјалните лица.

