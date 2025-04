Рекордот беше соборен: американскиот сенатор Кори Букер го одржа најдолгиот говор во историјата на Сенатот

0 SHARES Сподели Твитни

Членот на американскиот Сенат од Демократската партија, Кори Букер, по 25 часа го заврши својот историски говор во Горниот дом на американскиот Конгрес. Како што рече претходно, тој го направи ова за да го покаже отпорот на демократите на опсежните постапки на претседателот Доналд Трамп.Букер излезе на подот во Сенатот во понеделникот вечерта по локално време, велејќи дека ќе остане таму се додека е „физички способен“.Дури 25 часа и 5 минути подоцна, 55-годишниот сенатор го заврши својот говор и куцаше од бината. Тој го постави рекордот за најдолг континуиран говор во Сенатот во историјата на комората. На Букер му помогнаа колегите демократи кои се одморија од неговиот говор и му поставуваа прашања.“I don’t want a Disney vacation of our history! I don’t a whitewashed history, I don’t want a homogenized history. Tell me the wretched truth about America, because that speaks to our greatness” — 20 hours into his speech, Cory Booker is spitting absolute 🔥 pic.twitter.com/IXxRaT5vKE— Aaron Rupar (@atrupar) April 1, 2025Демократскиот лидер во Претставничкиот дом Хаким Џефрис влезе во Сенатот за да го гледа Букер во вторник попладне. Тој го нарече „неверојатно моќен момент“ бидејќи Букер го собори рекордот за сегрегација и „се бореше да го зачува американскиот начин на живот и нашата демократија“.Senator Cory Booker ends his record-breaking Senate speech at 25 hours and 5 minutes:“Let’s get in good trouble.” pic.twitter.com/FOltyyu12F— Pop Base (@PopBase) April 2, 2025Сепак, Букер го фокусираше својот говор на повик до неговата партија, велејќи: „Сите ние треба да се погледнеме во огледало и да кажеме: „Ќе бидеме подобри“.„Ова не се нормални времиња во нашата нација. И тие не треба да се третираат како такви во Сенатот на Соединетите Американски Држави. Заканите за американскиот народ и американската демократија се сериозни и итни, и сите ние мора да направиме повеќе за да им се спротивставиме“, рече Букер.Букер со часови протестираше против намалувањата на Администрацијата за социјално осигурување предводена од Одделот за владина ефикасност на советникот на Трамп, Илон Маск. Тој го наведе влијанието на раните наредби на Трамп и зборуваше за загриженоста дека може да има пошироки намалувања на мрежата за социјална заштита, иако републиканските пратеници велат дека програмата нема да биде допрена.Букер, исто така, прочита, како што рече, писма од гласачите. Еден од авторите на писмото бил вознемирен од разговорот на републиканскиот претседател за анексија на Гренланд и Канада и „претстојната уставна криза“.Во текот на целиот вторник Букер добиваше помош од неговите колеги од Демократската партија, кои се одморија од неговиот говор и му поставуваа прашања.„Вашата сила, вашата јасност не беа ништо помалку од неверојатни и цела Америка обрнува внимание на она што го зборувате“, рече лидерот на демократите во Сенатот Чак Шумер додека го испрашуваше Букер пред сенатот.Тој додаде дека цела Америка мора да знае „дека има толку многу проблеми, катастрофални постапки на оваа администрација“.



