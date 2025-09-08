Република Северна Македонија ja слави 34-годишнината од независноста

0 SHARES Сподели Твитни

Северна Македонија ја одбележува 34-годишнината од својата независност по одделувањето од поранешна Југославија.Во раните деведесетти години на просторот на поранешна Југославија се случуваа политички востанија и конфликти, а земјата што во тоа време беше позната како Македонија ја прогласи својата независност без воени конфликти.Референдумот за независност на земјата се одржа на 8 септември 1991 година, на кој 95,3 % од граѓаните гласаа за независност на земјата.Последователно, голем број земји, првенствено Турција, ја признаа независноста на Република Македонија, како што беше именувана во тоа време.Прв претседател на независна Македонија беше Киро Глигоров, а на 26 април 1992 година државата доби своја валута, денар. Во август истата година беше формирана Армијата на Република Македонија.Иако на 8 април 1993 година Македонија беше едногласно прифатена за 181 полноправна членка на Обединетите нации (ОН) на гласањето одржано на Генералното собрание на Обединетите нации, поради приговорот од јужниот сосед Грција, во ОН беше вклучена со привремената референца „Поранешна Југословенска Република Македонија“.По стекнувањето независност, Македонија си постави некои стратегиски цели, од кои најзначајни се членството во Европската Унија (ЕУ) и во НАТО.Северна Македонија стана членка на НАТО во 2020 година, а има цел да стане и полноправна членка на ЕУ во наредниот период, иако одвреме-навреме наидува на голем број пречки.Претседателката Сиљановска-Давкова по повод 8 Септември- Денот на независноста рече дека денес, 34 години потоа, во свет заснован на сила, а не на право, сè уште водиме битка за суверена, рамноправна, модерна, стандардна, европска, правна држава, членка на ЕУ.Промена на името на земјата поради проблемот со ГрцијаИако имаше повеќегодишни прекини во преговорите за решавање на проблемот со името меѓу Македонија и Грција, сепак тие продолжуваа одвреме-навреме.По 25 години од приемот на Македонија во ОН, Грција и Македонија со посредство на ОН спроведоа преговори по кои на 17 јуни 2018 година беше потпишан Преспанскиот договор во грчкото село Нивици, на брегот на Преспанското Езеро.Според договорот познат како решение за името и договор за стратегиско партнерство, Македонија би го сменила името во „Северна Македонија“. За таа цел во земјата во септември 2018 година се одржа референдум.На референдумот што се одржа на 30 септември 2018 година беше поставено прашањето „Дали сте за членство во НАТО и ЕУ со прифаќање на договорот меѓу Македонија и Грција“. „За“ гласаа 91,46 %, а против се изјаснија 5,65 % од граѓаните што излегоа на гласање. Бројката на неважечки ливчиња изнесуваше 2,89 %.Гласањето на референдумот беше бојкотирано од тогашната опозиција, а излезноста изнесуваше 36,91 %.Преговорите со ЕУ почнаа во 2022По промената на името, Северна Македонија, заедно со западниот сосед Албанија, ги започна преговорите за пристап во Европската Унија (ЕУ) на 19 јули 2022 година.Северна Македонија, која доби статус на „земја кандидат“ уште во 2005 година, се очекува да го започне отворањето на поглавјата за членство во ЕУ откако ќе ги направи неопходните уставни измени што произлегуваат од билатералниот протокол потпишан со Бугарија.Северна Македонија, која ги започна пристапните преговори со одржувањето на првата меѓувладина конференција со ЕУ во 2022 година, меѓу другото, треба да ги вметне Бугарите во својот Устав.Северна Македонија не може да започне отворање на поглавјата со ЕУ без претходно да ги вклучи Бугарите во Уставот. За таква промена потребно е 2/3 мнозинство од 120-члениот Парламент на Северна Македонија, односно за тоа да гласаат 80 пратеници.Според планираните измени, во Уставот во кој стои „Граѓани на Северна Македонија, Македонци, Албанци, Турци, Власи, Роми, Бошњаци и други националности“, потребно е да се додадат и националностите „Бугари, Хрвати, Црногорци, Словенци, Евреи и Египќани“.

