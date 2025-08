Ретко која жена може да се спореди со неа – барем кога станува збор за секси изглед

0 SHARES Сподели Твитни

Кога е во прашање Хали Бери, малку жени можат да се споредат со неа – барем кога станува збор за физичкиот изглед во нејзините 50-ти години.Актерката Хали Бери уште еднаш докажа дека годините за неа се само бројка и дека тајната на нејзиниот зачудувачки изглед лежи во нејзиниот младешки дух .Таа е често активна на социјалните мрежи, каде што редовно споделува содржини од нејзиниот деловен и приватен живот – а понекогаш „се лази“ и објавува жешко видео од спалната соба со својот сопруг .Но, за среќа, ова не е уште една таква ситуација. Овој пат, станува збор за нејзиниот беспрекорен стил и зачудувачки изглед . Жената-мачка ги воодушеви корисниците на Инстаграм со фотографија во едноделен костим за капење од брендот „Monday Swimwear“.Како што можете да видите, Хејл седеше опуштено на работ од чамецот, а потоа го покажа својот улов за денот – свежа риба. View this post on Instagram A post shared by Halle Berry (@halleberry)Нејзината витка фигура привлекуваше внимание , но и нејзиниот енергичен дух, подготвен за секакви лудории…

