Ретрограден Меркур во Риби: Најдеталната прогноза – кој се враќа кај своите бивши, а кого чека хаос во кариерата?

За само два дена, нè чека тој транзит во астрологијата што многумина не го сакаат – ретрограден Меркур . Токму оваа планета, наречена и планета на комуникација и разговор, предизвикува многу конфузија, но еве како можете да работите со него, а не против него, во овој период, според вашиот знак.

Февруари 2026 година носи моќно затемнување и историски поместувања на главните надворешни планети што најавуваат сосема нови ери. Астрологијата овој месец носи некои од најдраматичните искуства во годината, а можеби и најинтензивните, емотивни моменти што сте ги доживеале со години. Денес и утре, Меркур ќе биде стациониран, односно ќе го забави своето движење, речиси ќе застане и ќе се подготвува за ретрограден курс.

Што ќе донесе ретроградниот Меркур во Риби во вашиот знак?

Овен

Бидејќи овој ретрограден Меркур паѓа во вашата дванаесетта куќа на духовноста, ќе ве замоли да забавите уште повеќе од другите знаци. Ова е особено предизвикувачки, како луѓе на акција и решителни, затоа гледајте го ова како период кога е корисно да размислите за емоционалните рани и соништата од минатото. Предизвикајте се себеси да дадете приоритет на медитацијата, интроспективната работа, грижата за вашиот внатрешен свет и да ја оставите вашата имагинација да се движи диво. Ова ќе ви помогне да се подготвите уште подобро за огнената година што претстои, која е погодна за лична трансформација.

Понекогаш е доволно само да ја прераспределите тежината во вашиот „товар“ за патувањето да изгледа полесно. Денес се подготвувате повторно да пакувате поради промена на насоката. Ова може да изгледа како одложување во процесот, но подоброто разбирање на тоа што треба да се промени сега ќе ве спаси од главоболки подоцна.

Бик

Додека Меркур ретроградно се движи низ вашата единаесетта куќа на долгорочни желби и групи, може да бидете преоптоварени од средбите со пријатели или колеги што не сте ги виделе подолго време. Без разлика дали работите со тим со кој не сте работеле со месеци или се обединувате со пријатели од старо училиште, ќе бидете среќни да се вратите назад во времето. Особено продуктивен начин да го искористите ова ретроградно движење на Меркур: размислете како можете да го подобрите вашиот пристап кон вашите долгорочни цели и како луѓето околу вас можат да бидат клучни за вашиот успех.

Велат дека очите се огледало на душата, но за навистина да разберете некого, обично мора да разменувате зборови. Контактот со очи е важен, но врските бараат комуникација за да преживеат. Денес гледате колку е важно да бидете јасни во врска со вашите желби за да имате шанса да ги остварите. Емоционалните инвестиции добро функционираат со внимателен разговор. Малите практични прилагодувања сега можат да спречат големи нестабилности подоцна. Добивате сила кога зборувате за детали што другите ги превидуваат.

Близнаци

Меркур, вашата владејачка планета, оди ретроградно низ вашата десетта куќа на кариерата и јавниот имиџ, затоа подгответе се за забавувања и промени во начинот на кој оставате свој белег и ги постигнувате професионалните цели. Можеби ќе откриете дека ова не е најпродуктивно време да разговарате за големи планови со вашите претпоставени, но од друга страна, можно е да се вратите на разговор што претходно бил ставен на чекање. Општо земено, корисно е да размислите за тоа како го дефинирате успехот и да го преиспитате вашиот пристап и перспектива за да ја поставите сцената за големи победи.

Во свет полн со информации, како можеме да бидеме сигурни дека обрнуваме внимание на вистинските работи? Како знаеме дека одлуките што ги донесуваме се засноваат на она што навистина треба да го знаеме – кога секој има своја агенда што се обидува да ја продаде? Човек се раѓа со инстинкт и интуиција, како и со способност да обработи очигледни факти. Вашиот внатрешен глас ви зборува денес. Слушајте го она што ви се чини исправно.

Рак

Овој ретрограден Меркур влијае на вашата деветта куќа на авантурата и високото образование, поттикнувајќи ве да ги преиспитате филозофиите, перспективите и начинот на кој се стремите кон личен раст. Можеби ќе бидете инспирирани да го преиспитате претходно одложуваниот план за патување или да посетите омилена дестинација која секогаш е освежувачка. Исто така, ова е период за подобрување на вештините што сте ги одложувале претходно или за работа со ментор од минатото. Иако поголемиот дел од работата ќе биде преопрема и враќање чекор назад, можно е од овој период да излезете освежени и ревитализирани.

Никој не сака непријатни тишини, но понекогаш седењето во тишина ви дава простор да се вклучите во она што универзумот сака да го чуете. Не е секогаш удобно. Слушањето на вистината може да биде конфронтирачко, особено кога сме се држеле до одредени приказни за да се чувствуваме емоционално безбедно. Сега ви е многу појасно што всушност се случува. Кога си давате сочувство и простор, увидите доаѓаат природно. Верувајте дека ова внатрешно прилагодување ве подготвува за постабилен и посигурен чекор напред.

Лав

Ретроградниот Меркур минува низ вашата осма куќа на споделени ресурси и емоционални врски – истиот сектор од кој Сатурн сега излегува, откако го отежна животот од 2023 година. Моравте да разјасните што е потребно за да ги остварите споделените соништа со вашиот партнер или да се соочите со ограничувања заедно со саканата личност, а сега ретроградниот Меркур може да ги извади истите рани на површина. Добрата вест е дека ако сте ја завршиле работата што Сатурн ја побарал од вас, подготвени сте да ги ревидирате буџетите, да го прилагодите вашиот пристап кон споделениот приход и можеби да размислите за начини за зголемување на интимноста. Со влегувањето на Сатурн и Нептун во вашата деветта куќа на авантурата оваа и следната година, можете да го гледате ова ретроградно движење како период на емоционално чистење потребно за целосно да го прифатите возбудливото непознато што претстои.

Дури и најуникатните „соло настапи“ не се создадени само со еден придонес. Вие сте епски пример за човечка способност, но не мора сè да правите сами за да биде важно. Денешната координација гради кохезија и овозможува соработка. А тоа ви помага да создадете нешто брилијантно. Промислениот дијалог во рамките на вашиот круг на поддршка ве охрабрува денес. Слушањето го подобрува вашето лидерство, а не го намалува. Вистинскиот авторитет вклучува прилагодливост. Делегирањето доаѓа од прифаќањето на поддршката.

Девица

Меркур, вашата владејачка планета, се движи ретроградно низ вашата седма куќа на партнерствата, што значи дека ќе треба да ги преиспитате плановите што ги споделувате со партнер, близок пријател, сакана личност или колега. Без разлика дали размислувате за стратегијата за заеднички професионални цели или посредувате во минат конфликт кој никогаш не бил целосно решен, ова може да биде емотивен транзит што ќе го разјасни воздухот и ќе го отвори патот за да продолжите напред со поголема самодоверба како тим. Месечевото затемнување во вашиот знак на 3 март може да ве охрабри да се ослободите од приказните, врските и искуствата што се вкоренети во минатото и повеќе не ви служат.

Не можете да направите свиња победник, но можете да ја измиете калта од неа за да има шанса во натпреварот. Спротивно на она што некои астролози го прикажуваат за вашите перфекционистички тенденции, луѓето како вас всушност знаат подобро од кој било друг дека напредокот и подобрувањето се поважни од самиот исход. Денес ги чувствувате деталите што треба да се усовршат и се подготвувате за процесот на подобрување на работите. Конструктивниот разговор ја изострува вашата стратегија и ја потврдува вашата компетентност за задачата.

Вага

Меркур оди ретроградно низ вашата шеста куќа на здравјето и дневните рутини, па затоа ќе ви биде од корист да одвоите дополнително време за да ги завршите дневните задачи. Иако можеби ќе бидете во искушение да го зголемите вашиот тренинг и пристап кон физичката активност, реставративен пристап и повеќе одмор ќе бидат во ваш најдобар интерес. Правењето чекор назад ќе ви даде можност да размислите дали сите задачи на вашата листа навистина ја заслужуваат вашата енергија и внимание. Прилагодете го вашиот распоред за да биде избалансиран, во согласност со вашите големи цели и одржување на вашата виталност.

Некои луѓе сакаат да ги организираат своите полици за книги по азбучен ред по автор. Тоа е испробан и проверен традиционален модел. Потоа, тука се и оние кои споделуваат совршено кодирани библиотеки во боја на Инстаграм. Но, колку е всушност ефикасна оваа визуелна гозба кога барате она што ви треба? Верувајте дека прецизниот пристап е предност денес. Предложената префинетост за подобрување на ефикасноста не е критика кон вас лично. Она што сте го создале изгледа убаво. Дозволете некој да ви помогне да го направите функционално.

Шкорпија

Со ретрограден Меркур во вашата петта куќа на романсата и самоистражувањето, ова може да биде навистина магично време ако си дозволите малку флексибилност и спонтаност, иако претпочитате докажани планови. Овој дел од вашата карта е посветен на изразување, уметнички импулси, игра, радост и контакт со внатрешното дете. Меркур носи конфузија, замаглување, мечтаење и илузија, затоа дозволете вашата имагинација да се раздвижи. Повторното создавање на минатите вечери или започнувањето на креативен проект што претходно сте го ставиле на чекање, може да биде особено исполнувачко.

Скорпиите се чувствителни, но вие не сте визионерки. Иако сте во тек со суптилностите на човечките односи, сепак ви се потребни податоци за да ги протолкувате сигналите под површината. Имате чувство дека нешто е сокриено, што само ја зголемува вашата желба да видите што навистина се случува. Денес, слушајте што се зборува пред да побарате повеќе. Не ви се потребни дополнителни информации за да донесете одлука. Само погледнете го она што веќе го знаете од поинаква перспектива.

Стрелец

Ретроградниот Меркур во вашата четврта куќа на домот и приватниот живот влијае на вашата внатрешна емоционална сфера, чувството на сигурност и односите со најблиските, како и на вашиот физички дом. Обидот да се форсираат проекти во овие области може да биде предизвикувачки, но можете да работите на внатрешна работа на стари емоционални повреди или да ги преиспитате плановите од минатото. Ова е исто така време за семејни собири, работа на семејното дрво или вклучување во топли традиции (печење на вашата омилена зимска торта или планирање викенд патување).

Доволно сум возрасен за да се сетам на времето пред GPS-от, но моите деца ме гледаат како вонземјанин кога зборувам за користење мапа за планирање рута. Можеби се во право. Зошто да се прават работите на старомоден начин кога ја имаме целата оваа технологија? Сепак, понекогаш толку многу отстапуваме од патот што не цениме како сме стигнале до тука. Обрнете внимание на знаците и упатствата во вашите партнерства денес.

Јарец

Додека Меркур се движи ретроградно низ вашата трета куќа на комуникацијата, може да бидете преоптоварени со е-пошта, пораки, преписка и разговори кои се остатоци од минатото и треба да се завршат сега, или кои немаат специфична цел, бидејќи Меркур е планета на трикови. Ова може да предизвика фрустрација бидејќи сте прагматични и логични. Дозволете си да забавите, поедноставите и фокусирајте се на старата работа, наместо да подлегнете на хаосот, разговорите и притисокот за да продолжите напред. Вашиот рационален пристап ќе биде особено ценет додека владее конфузија.

Без цели е невозможно да се постигне резултат, но што можете да направите кога целта е оставена на плановите на другите луѓе кои постојано се менуваат? Вие сте многу поприлагодливи отколку што мислите, но вашата отпорност е на тест денес. Вашите рутини и обврски имаат корист од појасни системи или разговори. Стабилноста не доаѓа преку ригидност; таа доаѓа преку прилагодливост заснована на структура и поддршка. Плановите на другите луѓе можат да бидат иритирачки, но нивната енергија е клучна за вашиот успех.

Водолија

Додека Меркур оди ретроградно низ вашата втора куќа на приходите, финансиите се под преглед. Ова може да биде време да ги преиспитате вашите приходи, повторно да се поврзете со поранешен клиент или бизнис, да го прегледате вашиот буџет или да направите длабока внатрешна работа што ќе ја зајакне вашата самодоверба и ќе привлече изобилство и благослови. Како фиксен знак, ви се допаѓаат познатите рутини, но со затемнување на сонцето во првата куќа на себе и почетокот на сезоната на промени, најдобро е да очекувате неочекувано.

Денешната космичка енергија ве поддржува да создадете визија за иднината што всушност остава простор за креативност и радост. Ретко запишуваме планови за задоволство и слободно време, но посветеноста на промена денес што обезбедува повеќе време за работите што ги сакате ќе ви помогне да најдете поголемо значење. Она што го имате пред вас е подготвено да се прилагоди за да функционира подобро.

Риба

Меркур се движи ретроградно низ вашиот знак и првата куќа на себе, поттикнувајќи ве да размислите како сакате да се претставите на светот. Без разлика дали сакате редизајн на социјалните мрежи или веб-страница, некоја трансформација или емоционално и духовно истражување, овој период е идеален за слушање на срцето, имагинацијата и душата. Можеби не е лесно да се прават конкретни технички работи, но дајте си простор и време да сонувате, да медитирате и да размислувате за креативните импулси, и интуитивно ќе го разберете правецот на движење. Месечевото затемнување на 3 март во седмата куќа на партнерствата ги прави вашите односи клучни за вашиот личен раст.

Можете да направите голема разлика во просторот без да одите во продавница за целосно реновирање. Процесот на прифаќање на емоционално тешко минато е сличен. Не ви треба работите да бидат различни денес за да ги почувствувате придобивките од промената. Вашата сила лежи во тоа како избирате да ја користите вашата перспектива. Ако можете јасно да го видите минатото и начинот на кој сакате работите да одат во иднина, ќе најдете олеснување во изненадувачки едноставно решение.

