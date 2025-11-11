Ретроградниот Меркур носи хаос, но и можност: Еве ја вистината скриена зад вашиот хороскопски знак

0 SHARES Сподели Твитни

Енергијата може да изгледа хаотична, со моментални ненадејни промени, искрени, а понекогаш и брутални увиди, кои потоа отстапуваат место на смирена интроспекција и јасност.

Да, повторно е тоа време. Третата и последна ретроградна фаза на Меркур за 2025 година се одвива од 9 до 29 ноември. Овој месец, планетата на комуникацијата и интелектот го прави своето познато „ретроградно“ патување низ импулсивниот знак Стрелец, пред да се пресели во страсна Шкорпија. Енергијата може да изгледа хаотична, со моментални ненадејни промени, искрени, а понекогаш и брутални увиди, кои потоа отстапуваат место на смирена интроспекција и јасност.

Можете ли да очекувате промени во плановите? Шанса да се преработат стари сценарија? Неочекувани пресврти? Според Присила Лима де Шарбоние, астролог, автор и основач на персонализираната астролошка апликација Soulloop, одговорот е – да:

– Комуникацијата, работата и планирањето доаѓаат до израз, допирајќи ги и големите приказни што си ги раскажуваме себеси и неискажаните вистини што ги обликуваат нашите најблиски односи.

Иако ретроградниот Меркур има репутација дека ги попречува патувањата и предизвикува технички дефекти, неговата енергија може да биде многу просветлувачка – особено кога станува збор за нашите ограничувачки верувања, филозофии и начини на размислување.

– Кога Меркур е ретрограден, умот работи со полна фреквенција. Нашето внимание кон деталите се зголемува, свеста за грешките расте, а несовршеностите стануваат видливи. Во исто време, стануваме појасни во изразувањето, способни да градиме идеи од темел и да ја претвориме сложеноста во јасност, објаснува Лима де Шарбоние.

Што значи ретроградниот Меркур?

– Ретроградниот Меркур се случува кога планетата на комуникацијата се чини дека се движи наназад по небото, оптичка илузија со реални ефекти. Тоа е време кога комуникацијата, патувањето, договорите и технологијата можат да бидат проблематични, но е исто така моќно време за интроспективно размислување, вели Лима де Шарбоние.

Ако ви се чини дека Меркур е секогаш ретрограден, причината е што неговото ретроградно движење се случува доста често – три до четири пати годишно. Сепак, како што истакнува Лима де Шарбоние, планетата всушност не се движи наназад – тоа само изгледа така затоа што ретроградниот Меркур е најблиската планета до Сонцето и има пократок орбитален пат.

Како да ја искористите ретроградната состојба на Меркур?

Перцепцијата на ретроградно движење може да се сфати како потсетник да провериме одредени аспекти од нашите животи. Астрологијата, на крајот на краиштата, е работа со енергијата – а не против неа.

– Енергијата на Меркур се врти навнатре, поканувајќи нè да се осврнеме на минатото, да ги разјасниме недоразбирањата и да го промениме начинот на кој размислуваме, зборуваме и се поврзуваме, вели Лима де Шарбоние.

Со други зборови, Меркур во ретроградна положба е можност за „забавување, размислување и прилагодување“.

– Без разлика дали станува збор за дотерување на вашата порака, повторно поврзување со важни луѓе или ревидирање на планови што некогаш ви се чинеле погрешни, овој период ви помага да се вратите на вистинскиот пат со повеќе мудрост и цел. Искористете го ова време за да ја подобрите комуникацијата, да ги преиспитате одлуките и да им внесете нов живот на старите идеи.

Совет за ретрограден Меркур

Не брзајте со одлуките: Ако нешто ви изгледа погрешно, веројатно е така. Дајте си простор.

Размислете и ревидирајте: Без разлика дали станува збор за деловен предлог, љубовно писмо или креативен проект, дозволете си да измените пред да го испратите.

Повторно поврзување: Стари пријатели, клиенти или идеи може повторно да се појават. Тоа не е случајно, има нешто вредно.

Направете резервни копии: Техничките проблеми се реални. Зачувајте ја вашата работа, проверете ги деталите и прочитајте го ситниот печатен текст.

Кои хороскопски знаци се најмногу погодени?

Иако секој знак ќе биде под влијание на ретроградниот Меркур во 2025 година, ефектите ќе варираат. Во ноември, оние со силни позиции во Стрелец и Шкорпија можат да очекуваат силно влијание, бидејќи транзитот поминува низ нивните знаци. Исто така, Девица и Близнаци, управувани од Меркур, исто така ќе бидат значително погодени.

Скорпиите ќе го доживеат ова ретроградно движење како длабоко нурнување во моќта на присуството , соочувајќи се со неискажаните мисли и завршувајќи ги приказните што ги започнале. Интуицијата и чувствителноста растат, а плановите се усогласуваат со сопствените таленти и вредности.

Стрелецот прво ќе се фокусира на идентитетот, а потоа ќе продолжи да ги истражува сеќавањата, соништата и увидите што го обликуваат нивното присуство. Потребен е трпелив пристап и интроспективно слушање на внатрешниот глас.

Девиците и Близнаците го перцепираат ретроградното движење како „рестартирање на системот“. Девиците ја доведуваат во прашање комуникацијата и учењето, додека Близнаците балансираат во давањето и земањето во партнерствата и соработката.

Совети за ретрограден Меркур според знакот

Овен

Ноември започнува како прекофеински говор на TED. Преплавени сте со мислења, бркате големи идеи и случајно ги претворате обичните разговори во дебати што никој не ги побарал. Потоа сè се менува: вниманието се насочува конвнатре, откривајќи го она што е неизговорено – во финансиите, довербата, желбата, контролата – и одеднаш секој разговор „не е важно“ се чувствува како емоционално ископување. До декември, јасноста доаѓа и повторно сонувате големи работи, но овој пат вашата самодоверба се потпира на вистината, а не на покажувањето.

Како да преживеете: Медитирајте пред да зборувате, читајте ги пораките пред да ги испратите и дишете пред да реагирате. Кога ситуацијата ќе стане интензивна, изберете ја искреноста пред одбранбениот став. Третирајте ги забавувањата како детоксикација за вашите зборови, вашиот паричник и вашите врски. Наградата? Појасен глас, почист почеток и планови што конечно имаат смисла.

Бик

Ноември започнува со зборови што летаат побрзо од вашето трпение, темпераментите се разгоруваат и одеднаш се наоѓате во разговори што повеќе личат на признанија или борба за моќ. Потоа сè станува интимно и откривачко: врските стануваат огледала, се враќаат старите динамики и гледате кој навистина слуша, а кој само зборува. До декември, огнот се враќа, но е почист, помудар и поткрепен со емоционални докази за кои не сте знаеле дека ги имате.

Како да преживеете: Зборувајте помалку, но со повеќе значење. Кога тензиите ќе се зголемат, спротивставете се на желбата да ја добиете расправијата и наместо тоа стремете се кон разбирање. Проверете ги финансиските потези, преиспитајте ги границите и престанете да споделувате премногу од фрустрација. Ноември е практично курс за емоционална интелигенција: завршете го со достоинство, а декември ве наградува со длабочина, јасност и малку заслужена искра.

Близнаци

Ноември започнува како сцена од романтична комедија каде што се карате. Брз дијалог, силни мислења и барем еден драматичен излез. Врските, работните партнерства или соработките изгледаат зачинети и непредвидливи бидејќи секој инсистира да биде „во право“. Потоа тонот се менува: рефлекторот се префрла на вашите рутини, граници и нивоа на стрес, поканувајќи ве да се соочите со она што тивко ви го одзема вниманието. До декември, разговорите се смируваат, хемијата се обновува и конечно знаете колку вредат врските.

Како да преживеете: Размислете пред да дејствувате. Изберете јасност наместо духовити реченици и оставете простор за одмор кога сè ќе стане премногу. Поправете ги ситниците, распоредите, здравствените навики и хаосот во сандачето пред да ескалира во поголеми проблеми. Магијата на овој период е што кога ќе ја отстраните бучавата, она што останува навистина се чувствува реално и взаемно.

Рак

Ноември започнува со хаос во календарот. Премногу е-пошта, премногу мислења и уште една задача што не беше навистина итна. Продуктивноста се судира со прегорувањето, како што мотивацијата се судира со нетрпението, и одеднаш се прашувате зошто таа го презема сето ова на прво место. Потоа темпото се забавува: креативноста, задоволството и срцето доаѓаат до израз, потсетувајќи ве дека радоста го поттикнува фокусот подобро од кој било притисок. До декември, повторно сте во движење, но овој пат со цел, ритам и подобро разбирање за тоа што навистина ја заслужува вашата енергија.

Како да преживеете: Престанете да го величате мултитаскингот. Тоа не е предност, туку исцрпување. Кога сè ви изгледа измешано, направете чекор назад, дишете и препишете ја вашата листа на обврски околу она што е навистина важно. Дозволете играта, одморот и инспирацијата да ги наполнат вашите батерии пред да се вратите на одговорностите. Наместо да правите повеќе, правете го она што навистина ве оживува.

Лав

Ноември започнува со драма што може да се спореди со филмско сценарио. Креативни искри, смели признанија, можеби дури и ризична СМС порака испратена во момент на страст. Страстите се високи, а самоизразувањето се чувствува електрично сè додека сè не се помести навнатре: семејните прашања, носталгијата или емоционалните корени бараат ваше целосно внимание. До декември, бојата се враќа. Вие сте похрабри, појасни и подготвени повторно да создавате, флертувате или блеснете, но сега од место на емоционална вистина, а не импулсивно.

Како да преживеете: Не дозволувајте инспирацијата да се претвори во хаос. Кога животот ви изгледа како сцена што не можете да ја контролирате, застанете пред да дејствувате. Преиспитајте ги вашите корени – домот, семејството што сте го избрале, мирните ритуали – и дозволете тоа да биде вашето копче за ресетирање. Кога бучавата ќе стивне, вашата самодоверба ќе се чувствува помалку како глума, а повеќе како нешто што всушност го поседувате.

Девица

Ноември започнува со ситни коментари кои се претвораат во вистински дебати – особено дома: секој семеен или разговор во соба се чувствува како групна терапија за која не сте се пријавиле. Потоа фокусот се префрла нанадвор: комуникацијата станува остра, зборовите имаат тежина и сфаќате колку тонот и темпото можат да направат или да го уништат моментот. До декември, мирот се враќа, воздухот се разведрува и сте подготвени да го обновите вашиот простор, физички и емоционално, во нешто што навистина се чувствува смирено.

Како да преживеете: Вдишете пред да одговорите, особено кога темата ќе ве погоди. Преуредете простор или декорирајте агол наместо да се предавате на негативните мисли – тоа е изненадувачки терапевтски. Проверете ги пораките, преиспитајте ги старите недоразбирања и изберете присуство наместо ситност. Месечината го тестира вашето трпение, но на крајот ќе имате посилни граници, помеки рабови и простор што конечно ќе се чувствува како ваш.

Вага

Ноември започнува со вербален огномет. Секој има свое мислење, а вашето може да излезе побрзо (и погласно) отколку што сте планирале. Е-поштата, пораките и разговорите носат дополнителна искра, но јасноста се става во втор план. Потоа работите се забавуваат: сте охрабрени да погледнете што е навистина вредно, вашето време, енергија и глас, и да одлучите во што вреди да се инвестира. До декември, комуникацијата повторно тече, но сега со топлина, духовитост и цел што навистина допира до другите.

Како да преживеете: Зборувајте помалку, слушајте повеќе. Кога се сомневате, зачувајте ја исповедта како нацрт. Прочитајте ја повторно секоја порака пред да ја испратите, особено ако емоциите владеат со ситуацијата. Прегледајте што и кој заслужува вашето ментално внимание. Кога бучавата ќе исчезне, вашите зборови ќе имаат поголемо влијание кога доаѓаат од мир, а не од хаос.

Шкорпија

Ноември започнува како влечење јаже помеѓу она што го сакате и она што ви треба: трошењето, заработката или докажувањето на вашата вредност одеднаш стануваат напнати. Можеби бркате моментално задоволство или зборувате премногу за финансиите, самодовербата или самопочитта пред да сфатите дека нешто подлабоко се менува под површината. Потоа доаѓа ресетирањето: го доведувате во прашање вашиот идентитет, цел и како изгледате кога никој не гледа. До декември, повторно сте во вашиот ритам, приземјени, самоуверени и подготвени да ја насочите вашата енергија таму каде што навистина се исплати.

Како да преживеете: Застанете пред да поминете со прст, да потпишете или да зборувате. Импулсот да се докажете може да биде поисцрпувачки од вашиот паричник, затоа проверете што ги движи вашите избори. Направете попис на вашите навики, врски, приоритети и обновете ги од она што е вистина, а не од она што е одлично на хартија. Наградата е суштината: појасно чувство за себе што ниту еден тренд или трансакција не може да го поколеба.

Стрелец

Ноември започнува како личен ребренд кој малку излезе од контрола. Вие сте возбудени, го кажувате она што го мислите (а можеби не треба), желни да правите потези што ќе докажат дека еволуирате. Потоа темпото се поместува навнатре: зад самодовербата, се појавуваат подлабоки прашања за тоа што ве движи и што избегнувате да бидете зафатени со тоа што останувате зафатени. До декември излегувате со појасна визија, сè уште храбри, но сега приземјени; помалку за импресионирање на светот, повеќе за живеење на вашата вистина.

Како да преживеете: Спротивставете се на желбата да трчате спринт кога размислувањето би ви било поважно. Кога сè изгледа итно, одвојте еден тивок ден и дозволете му на вашиот ум да се справи со вашата амбиција. Забележете што постојано се враќа, тоа е веројатно вистинскиот проблем. Кога вашиот внатрешен пламен ќе се разгори повторно, ќе знаете точно што ја заслужува вашата енергија, а што е само маскирана бучава.

Јарец

Ноември започнува со немирни соништа и мешани сигнали. Преплавени сте со идеи, но не можете сосема да кажете кои се инспиративни, а кои се само бегство од реалноста. До средината на месецот, атмосферата станува друштвена, поттикнувајќи стари пријатели, недовршени проекти и сознанието дека вашите кругови можеби се менуваат тивко, но значително. До декември, осаменоста повторно е магнетна: копнеете по мир, приватност и подлабок креативен ритам што може да дојде само од повремено исклучување.

Како да преживеете : Верувајте ѝ на вашата интуиција, но проверете ги вашите фантазии. Кога разговорите стануваат нејасни или плановите ви изгледаат нејасни, направете пауза наместо да форсирате јасност. Повторно поврзете се со неколку клучни пријатели кои навистина ве приземјуваат, а не со оние кои ве исцрпуваат. Дозволете ноември да ви покаже дека повлекувањето не е за исчезнување, туку за наоѓање на вашиот сигнал во целата бучава.

Водолија

Ноември започнува со социјални искри: групните разговори експлодираат, соработките се загреваат и сите одеднаш имаат мислење за вашите планови. Потоа фокусот се префрла на работата и угледот: проект, цел или јавен потег повикуваат на преиспитување, поканувајќи ве да се соочите со работи што се повеќе поврзани со перформанси отколку со цел. До декември сте повторно во акција, обновени, подобро усогласени и опкружени со луѓе кои навистина ја разбираат вашата визија.

Како да преживеете : Не ја мешајте бучавата со моментумот. Оддалечете се од толпата доволно долго за да видите кои контакти ве воздигнуваат, а кои само ги засилуваат вашите идеи. Преиспитајте ги целите, особено оние што се засноваат на потврда од другите, а не на вистинска амбиција. Кога ја прилагодувате вашата публика, вашата порака има вистинско влијание, наместо да се губи во прелистувањето.

Риба

Ноември започнува со амбиција во полна сила. Вие презентирате идеи, поставувате цели и се борите за видливост како светот да е ваша сцена. Потоа сè се забавува и се продлабочува: големите планови влегуваат во режим на преглед, а прашањата за значењето, насоката или интегритетот излегуваат на површина. До декември, моментумот се враќа со поостар фокус; сè уште целете високо, но сега со цел наместо со притисок.

Како да преживеете: Не го мешајте движењето со напредокот. Пред да направите кариерен потег или да дадете смела најава, опуштете се и размислете што навистина ги мотивира – его, возбуда или искрена визија. Размислете повторно што значи успех за вас, а не што изгледа добро онлајн. Кога ќе се појави јасност, вашата самодоверба престанува да „функционира“ и почнува да гради нешто што трае.

The post Ретроградниот Меркур носи хаос, но и можност: Еве ја вистината скриена зад вашиот хороскопски знак appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: