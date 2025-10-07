Ретроградниот Плутон во Водолија се движи напред: на 14 октомври започнува нов живот за 3 знаци

0 SHARES Сподели Твитни

Плутон, планетата што астролозите ја нарекуваат господар на подземјето, е во Водолија во нејзиниот ретрограден курс до 14 октомври. Неговото излегување од ретроградната фаза најавува моќен период за Водолија, Близнаци и Вага.Ретроградниот Плутон во Водолија носи внатрешна конфронтација со моќ, трансформации и длабоки промени што често се случуваат зад сцената во нашиот секојдневен живот.Иако беше ретроградно , многумина се чувствуваа заглавени, враќајќи се на старите шеми или принудени да ги преиспитаат сопствените стравови, опсесии и приврзаности.Ненадејни и неочекувани настаниТоа беше време кога се соочивме со она што се обидувавме да го скриеме или потиснеме. Кога Плутон се движи напред во Водолија (14 октомври), тој процес се врти кон надвор и почнува видливо да ги менува околностите, колективните текови и личните насоки.Водолија симболизира општество, напредни идеи, технологија и слобода, па затоа Плутон сега ќе почне да носи трансформации во тие области, честопати преку ненадејни и неочекувани настани.Нова реалностЛуѓето може да почувствуваат потреба да ја преземат контролата врз сопствениот живот, но и одговорност да учествуваат во промените што влијаат на поширокото општество. Енергијата станува поинтензивна, помоќна и може да се дејствува појасно, а она што досега созреваше во тишина, сега влегува во фаза на конкретна манифестација.Ова е моментот кога идеите се претвораат во конкретна акција и колективниот дух се буди за да обликува нова реалност.

