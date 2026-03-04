Ретроградниот Плутон во Водолија се помести напред: 4 хороскопски знаци излегуваат од кризата

0 SHARES Сподели Твитни

Плутон, планетата на трансформацијата, излезе од својата ретроградна положба во Водолија на 25 февруари, па затоа им носи олеснување на Водолиите, Лавовите, Биковите и Скорпиите.

Во астрологијата, Плутон симболизира регенерација и преродба на лично и колективно ниво. Иако се ретроградни, многумина може да почувствуваат потреба да ги испитаат сопствените стравови, модели на контрола, односи на моќ и потиснати емоции. Тоа е време за соочување со оние делови од себе што често ги избегнуваме, но кои бараат трансформација.

Сега кога Плутон премина директно во знакот на Водолија, енергијата почнува да се манифестира надворешно. Водолија е знак на иднината, иновациите, технологијата, колективната свест и општествените промени. Плутон во овој знак носи длабока трансформација на општеството, начинот на кој ја користиме технологијата, како и редефинирање на слободата и индивидуалноста.

Длабоки промени

На лично ниво, ова може да значи ослободување од старите ментални обрасци и храброст автентично да ја изразите сопствената уникатност. Плутон во Водолија поттикнува кршење на наметнатите норми и изградба на нови вредности засновани на еднаквост.

Плутон не носи површни промени, тој урива за да изгради нешто потрајно и автентично.

Директното движење на Плутон носи чувство дека е време за конкретни чекори. Ова е периодот во кој храброста да се биде различен станува клуч за лична и колективна еволуција.

