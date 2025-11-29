0 SHARES Сподели Твитни

Сатурн во Риби го заврши своето ретроградно движење во овој знак на 28 ноември, донесувајќи олеснување за Риби, Стрелец, Близнаци и Девица.

Ретроградниот Сатурн во Риби полека се движи напред, носејќи олеснување во областите каде што се чувствувавте заглавени, несигурни или преоптоварени во последните месеци.

Излегување од минатото

Сè што беше нејасно , емоции, граници, одговорности, врски, па дури и стравови, сега почнува да се обликува. Сатурн престанува да ве враќа назад и наместо тоа ви дава можност да го примените она што сте го научиле за време на ретроградниот период.

Крај на кризата

Како што се движи директно, Сатурн внесува решителност, трпение и структура во водените, хаотични енергии на Рибите. Интуицијата станува попрактична, соништата можат да се претворат во планови, а обврските што ги одложувавте долго време сега стануваат остварливи. Ова е моментот за стабилизирање, зајакнување на границите и донесување одлуки што ве водат кон излез од емоционални или животни кризи.

Сатурн сега ги наградува трудот , зрелоста и храброста да се соочите со себе, со вашите стравови и вашите желби. Ова е почеток на нов тек на енергија каде што ќе ја вратите контролата, јасноста и чувството дека сте повторно на вашиот пат.

Ретроградниот Сатурн во Риби се помести напред: 4 знаци излегуваат од пеколен период

