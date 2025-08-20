Ретроградниот Сатурн се враќа во Риби: 4 знаци ќе ги докрајчи до 14 февруари 2026 година

0 SHARES Сподели Твитни

Сатурн, планетата на кармата и одговорноста, е во голема мера ретроградна, но на 2 септември се враќа во Риби, каде што престојува од март 2023 година, и ќе остане таму до 14 февруари 2026 година за да заврши тригодишен циклус на големи промени што најмногу ќе ги почувствуваат Рибите, Стрелците, Девиците и Близнаците.Ретроградното враќање на Сатурн во знакот Риби носи период на завршување на старите циклуси и соочување со она што го одложуваме долго време. Рибите се знак поврзан со соништата, интуицијата, духовноста и потсвесните обрасци.Кога Сатурн, планетата на дисциплината, ограничувањата и кармичките лекции, е ретрограден во овој знак, можеме да очекуваме да се соочиме со стравови, емоционални рани од минатото и нејасни граници во врските.Судир со реалностаОвој транзит нè потсетува дека соништата не се доволни без структура зад нив. Ретроградниот период нè поттикнува да размислиме повторно каде сме биле премногу попустливи, каде сме избегале од реалноста или сме се препуштиле на илузии.Многумина ќе почувствуваат потреба да завршат недовршени работи, да ги исплатат емоционалните долгови или да се дистанцираат од луѓе и ситуации што им ја исцрпуваат енергијата.Трпението е клучно.На глобално ниво, ретроградниот Сатурн во Риби може да донесе преиспитување на духовноста. Тоа е време кога грешките од минатото се враќаат за поправка, но и можност за градење посилна внатрешна стабилност.Клучот за овој транзит е трпението, работењето на себе и поставувањето јасни граници, дури и таму каде што е тешко да се видат. Сатурн во Риби нè учи дека дури и највисоката инспирација е вредна само ако можеме да ја претвориме во конкретни акции.

