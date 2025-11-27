Ретроградниот Уран се врати во Бик: 4 хороскопаки знаци очекуваат пресврт до 4 февруари 2026 година

0 SHARES Сподели Твитни

Ретроградниот Уран назад во Бик ја носи енергијата на ненадејни пресврти, но оние што се однесуваат на области од животот како што се парите, стабилноста и вредностите.

Ова е моментот кога минатите проблеми се враќаат за да се решат на поинаков, неконвенционален начин. Уран никогаш не дозволува стагнација, бидејќи секогаш турка кон промени, дури и кога се чини дека не сме подготвени.

Ретроградниот Уран ќе има силен снежен ефект врз Бик, Лав, Шкорпија и Водолија.

Ослободување

Враќањето на Уран во Бик во ретроградно движење може да разбуди стари финансиски одлуки, двосмислености во врска со имотот, работата или односите со материјалните работи. Луѓето честопати тогаш сфаќаат дека нешто во нивниот систем на вредности повеќе не функционира. Ретроградниот Уран не е време од годината кога е добро да се инвестираат пари.

Во овој период, постои бунт и желба да се ослободиме од она што нè спречува, без разлика дали станува збор за навика, верување или личност што ни ја црпи енергијата.

Промени

Ова е исто така период кога се менува ставот кон себе, некои луѓе ќе се вратат на поприроден начин на живот, други ќе се откажат од старите лоши навики, а трети одеднаш ќе одлучат да инвестираат во нешто сосема ново што претходно не се осмелиле да го направат.

Ретроградниот Уран во Бик носи неочекувани идеи што ги менуваат темелите. Тој менува сè што е старо, ригидно и надвор од навика, и нè враќа кон она што е автентично. Иако може да биде стресно, овој транзит секогаш води кон ослободување, само е важно да се биде отворен за промената што полека тропа на вратата.

Уран ќе биде ретрограден до 4 февруари 2026 година.

