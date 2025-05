Ретроспективна изложба на Анета Светиева – автентична уметничка приказна

0 SHARES Сподели Твитни

На изложбата на реномираната скулпторка Анета Светиева, која гордо се одржа во Даут пашиниот амам, бев сведок на вистинска уметничка приказна исполнета со автентичност. Набљудувајќи ги нејзините дела, почувствував како пораките на уметноста отвараат прозорци кон различни светови и епохи, пренесувајќи сведоштва за стари ритуали и настани што се мешаат со различни душевни и ментални состојби. Уметничката изведба на Светиева ме воодушеви, бидејќи нејзиниот уникатен стил значајно ја обогатува македонската уметничка сцена. Упатувам искрени честитки за оваа извонредна изложба и ѝ посакувам многу идни успеси во уметноста.

