Ретро џемперите ја освоија сезоната: Принтот што најмногу го сакавме се врати на улиците – еве како да го носите

Дијамантскиот принт, односно argyle, направи големо враќање во светот на модата оваа сезона.

Откако беше виден на ревиите во Париз и Милано, овој препознатлив принт сега е насекаде, особено во форма на плетени џемпери, кардигани и ролки. Елегантен и динамичен, тој внесува софистицираност во секој стил.

Овој принт потекнува од Шкотска од 17 век, каде што бил симбол на престиж и идентитет на кланот. Денес, во модната индустрија, тој станал софистициран, урбан и ненаметливо совршен спој на традиција и модерен стил.

Како да носите дијамантски принт денес?

Комбинација со кошула

Плетен џемпер преку кошула со јака дава совршена комбинација од класичен и лежерен изглед.

Со палто или сако

Џемпер или кардиган со аргилен принт може да го воздигне дури и наједноставниот аутфит, правејќи го елегантен.

Играјте со бои

Неутралните бои (беж, сива, карамела) изгледаат смирено и професионално, додека контрастните дијаманти додаваат енергија.

Додатоци

Комбинирајте плетени елеци и кардигани со класични панталони или мини здолништа за модерен изглед.

