РЕЦЕПТ ЗА ЗДРАВ РУЧЕК: Карфиол и батаци од рерна (ВИДЕО)

Written by Леонардо on

Идеја за ручек

Потребно е:

1 карфиол

3 пилешки батаци

50 мл јогурт

1 лажичка мелена пиперка

малку мелен бибер

лук

1 лажица соја сос

малку масло

сол

Подготовка:

