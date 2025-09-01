Рецепт за италијанска паста Алфредо: Неодоливо кремаста, а ви требаат само неколку едноставни состојки

0 SHARES Сподели Твитни

Тестенините Алфредо со пилешко се едно од оние јадења што пленат и по изглед и по вкус. Класичниот сос Алфредо, направен од путер и пармезан, најчесто се комбинира со тестенини фетучини, а додавањето на сочни парчиња пилешко го претвора ова јадење во комплетен, заситувачки оброк. Најдобро од сè? Подготовката е брза, лесна и не бара напредно кулинарско знаење, па затоа е идеално и за почетници.Состојките се лесно достапни:

250 грама тестенини

450 грама пилешки гради

сол, бибер, масло

2 чешниња ситно сецкан или згмечен лук

чаша неутрален крем

8 лажици путер

1 чаша рендано пармезан сирење

магдонос за сервирање

Подготовката изгледа вака:Сварете ги тестенините според вообичаената постапка. Пред да ги процедите, задржете половина чаша од водата за готвење – можеби ќе ви треба подоцна за да го разредите сосот. Добро исушете ги пилешките гради со хартиена крпа, а потоа зачинете ги со сол и црн пипер.Загрејте малку масло во голем тав на средна температура. Додадете го пилешкото и пржете го 5-7 минути од секоја страна додека не добие златна боја. Додека пржите, додадете по една лажица путер за месото да стане уште посочно. Кога ќе биде готово, оставете го да отстои неколку минути, а потоа исечете го на помали парчиња. Во истата тава, растопете ги преостанатите 7 лажици путер. Додадете ситно исечкан или рендан лук и пржете кратко – доволно е од 30 секунди до една минута, само додека не замириса. Потоа, подгответе го сосот Алфредо: измешајте ја павлаката за готвење, ренданиот пармезан, прстофат сол и бибер. Крчкајте неколку минути (3-4), мешајќи. Ако сосот ви изгледа премногу густ, додадете малку од водата од тестенините што ја зачувавте претходно – ова ќе му даде совршена кремаста текстура.Додадете ги сварените тестенини директно во сосот и нежно мешајте додека сè не се соедини. Сервирајте ги тестенините во чинии, ставете парчиња пилешко одозгора, а по желба, дополнително наросете со пармезан, свежо мелен пипер и сечкан магдонос за декорација и уште побогат вкус.

