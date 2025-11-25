Uncategorized

Рецепт за пита со сирење и кулен: Појадок кој ќе го сакаат сите во домот (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Ако немате повеќе идеи за појадок, ние имаме брз рецепт

СОСТОЈКИ:

тенки кори
200 гр сирење
2 јајца
200 мл јогурт
100 мл млеко
1/2 прашок за пециво
100 гр шунка
50 гр кулен
масло

Подготовка:

