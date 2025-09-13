Uncategorized

РЕЦЕПТ ЗА ПИТА СО ТИКВИЧКИ И СИРЕЊЕ: Совршена е за лесна вечера, брз ручек или за неочекувани гости (ВИДЕО)

Written by Леонардо on

More in Uncategorized:

Оваа пита е хит кога немате многу време и сакате нешто неверојатно вкусно!

СОСТОЈКИ:

3 јајца

200 мл јогурт

150 г сирење

150 г брашно

2 лажици гриз

50 мл масло

1/2 прашок за пециво

1 мала тиквичка, рендана

ПОДГОТОВКА:

Пронајдете не на следниве мрежи: