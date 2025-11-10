Uncategorized

Рецепт за пита со јаболка: Две дополнителни состојки ѝ даваат посебен вкус (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Традиционална пита со јаболка на малку поинаков начин

СОСТОЈКИ:

4 големи јаболка
малку цимет
4 супени лажици ореви
4 лажици мелени бисквити
50 гр суво грозје
шеќер по желба
потенки кори
масло

Подготовка:

