РЕЦЕПТ ЗА ПОЛНЕТИ тиквички: Идеален предлог за денешниот ручек (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Пробајте го рецептот за сочни и вкусни полнети тиквички

СОСТОЈКИ:

3 тиквички
2 јајца
100 гр сирење
малку прашок за пециво
50 гр кашкавал
2 чешниња лук
2 лажички гриз
лист од магдонос

Подготовка:

