0 SHARES Сподели Твитни

Слатка наслада дури и за време на пости! Еден од омилените мои десерти е посното медено срце кое не содржи масло. Приготвувањето е едноставно и брзо, а вкусот е толку добар што секој ќе посака дополнително парче. Овој пат го направив без масло за да одговара на оние кои постат. Ако пак постите со масло, можете да додадете 3 лажици при подготовка, а за дополнителен вкус, растопете посно чоколадо и прелијте го колачот. Вистинска сензација за непцето!

Потребни состојки:

– 2,5 чаши брашно

– 1 чаша шеќер

– 2 лажички цимет

– 1 мала лажичка сода бикарбона

– 1 прашок за печиво

– 1 ванилин шеќер

– 2 лажици какао

– 2 чаши газирана вода

– 4 лажици GreenDeli мешан мармалад

Подготовка:

Започнете со загревање на рерната на 180 степени. Во длабок сад, комбинирајте го пресеаното брашно со шеќер, цимет, прашок за печиво и ванила. Промешајте ги состојките. Додадете го и пресеаното какао и мешајте. Постепено налевајте ја водата и мешајте додека не добиете убаво изедначена смеса. На крај, додадете го мармаладот и се добро измешајте.

Поставете хартија за печење во тава (со големина 26). Истурете ја смесата и печете во загреаната рерна околу 30-35 минути. Кога колачот ќе биде печен, оставете го да се излади и тргнете ја хартијата. Премачкајте го изладениот колач со мармалад и посипете мелени ореви од горе. Декорирајте по желба со малку нане и јагоди.

На здравје!

The post Рецепт за посно медено срце без масло appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: