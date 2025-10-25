Uncategorized

Рецепт за поховани праски: Во комбинација со шеќер и цимет, ќе добиете извонреден десерт (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Written by Леонардо on

More in Uncategorized:

Брз и лесен рецепт

СОСОТЈКИ:

праски
малку шеќер со цимет
1 јајце
4 лажици брашно
200 мл млеко
малку сол
масло

Подготовка:

Пронајдете не на следниве мрежи: