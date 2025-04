Рецепт за салата со јајца, краставички и печурки

0 SHARES Сподели Твитни

Кремаста и лесна за подготовка, оваа крем салата со јајца, кисели краставички и печурки е одличен избор за појадок со кроасан или парче леб, а одлично се вклопува и како додаток на ручекот, особено со скарано месо. Содржи ниско ниво на калории (350 калории), е вегетаријанска, без глутен и богата со протеини (26 г). Одличен избор за целото семејство!

### Состојки:

– Мајчина душица за декорација (по желба)

– Кроасани или парче леб

– Зелена салата (рукола, спанаќ, марула…)

### Подготовка:

– Откако ќе се сварат јајцата, оставете ги кратко да се оладат, а потоа излупете ги и исечкајте на коцки. Ставете ги во длабок сад.

– Исечкајте ги киселите краставички и маринираните шампињони на коцки и додајте ги кај јајцата.

– Додајте мајонез, сенф и малку од течноста од краставичките. Добро измешајте за да добиете мазна смеса. Зачинете со сол и црн пипер по вкус.

– Сервирајте ја салатата со кроасани и зелена салата по избор.

Оваа комбинација е навистина вкусна и лесна за подготовка. На здравје!

