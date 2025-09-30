РЕЦЕПТ ЗА СОЛЕНИ МАФИНИ: Се прават само во неколку чекори (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Потребно ви е:

20 г квасец1 лажичка шеќер300 мл млеко2 јајца3 лажици масломалку сол550-600 г брашно150 г шунка150 г сирење

Подготовка:

Растворете го квасецот во малку топло млеко со шеќер. Додадете го остатокот од млекото во тавата, а потоа додадете го квасецот што е внесен.

Додадете едно јајце и белки, оставете ги жолчките за премачкување. Додадете масло, брашно и сол и замесете мазно тесто, оставете го да нарасне. Направете мали топчиња од тестото и оставете ги да отстојат 14 минути, покриени.

Тенко расукајте го секое топче во круг, потоа ставете ги парчињата шунка и сирење во средината, превиткајте ги од сите страни и затворете ги со прстите.

Превртете, потоа со остар нож за длабоко засекување и наредете ги во намастени калапи. Покријте да отстојат и да нараснат, премачкајте ги со жолчка од јајце и една лажица млеко.

Посипете со сусам, потоа печете на 190 степени Целзиусови околу 40 минути.

