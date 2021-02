Рецепт за сочна пица кој би го налутил секој вистински Италијанец

Постојат илјадници видови пици и секој од нив е исклучително јадење кое сите сакаат да го пробаат.

Сепак, доколку ви здодеат најпопуларните вкусови – капричиоза, наполитана или вегетаријанска, можеби е вистинско време да пробате нешто ново. Предлог на една данска пицерија е пица со киви.

Таа се подготвува на вообичаен начин – тесто со прелив од кечап или доматен сос, кашкавал и месо по избор, со тоа што наместо феферони на површината се ставаат киви исечени на кругови.

I have can now say I have witnessed hell@DaddyWarpig pic.twitter.com/WjC48p9Y3U

— Ranba_Ral (@Ranba_Ral) January 12, 2020