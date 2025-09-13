Рецепт за успешен брак! На прво место е …

0 SHARES Сподели Твитни

Преголемите очекувања од брачниот живот може да бидат причина за многу проблеми по кажувањето на судбоносното ДА.

Еве неколку совети како да не си направите проблеми во бракот:

– Не одете на спиење лути еден на друг. Ова може да донесе катастрофални последици. Не ги слушајте советите на т.н. експерти кои велат дека проблемот треба да се остави да преспие, тоа едноставно не е точно.

– Не се задолжувајте уште на почетокот од бракот. Прекумерените долгови се една од главните причини за кавга. Не го правете тоа уште од почетокот на бракот.

– Немојте да претпоставувате што сака и што не сака вашиот партнер. Претпоставката води кон неволји. Разговарајте и оставете да се изрази партнерот самиот за она што го сака.

– Избегнувајте стереотипи на почетокот на бракот. Немојте да ги делите работите на машки и женски. Разговорот и договарањето може многу повеќе да ви помогне.

– Не ги бројте победите и поразите. Во бракот нема победник и поразен. Не му ја препишувајте вината на партнерот ако нешто не е во ред. Не плашете се од дискусија, играјте фер игра.

– Немојте да мислите дека бракот е прекрасен цело време. Како и животот, така и во бракот има и успеси и падови. Оние кои мислат дека бракот е розов, за кратко време ќе бидат разочарани. Во секој успешен брак партнерите знаат, или учат како да се справат со ситните секојдневни проблеми.

– Никогаш не го лажете партнерот и не ветувајте работи кои не може да ги исполните. Многу бракови завршуваат заради нешто ветено, а неисполнето, затоа што на тој начин се нарушува довербата.

