Речиси милион евра инвестирала во недвижности: Еве ги сите куќи и станови на Теа Таировиќ

Теа Таировиќ, која важи за една од најбараните пејачки, своите пари, освен во кариерата, ги инвестира и во недвижности.

Теа Таировиќ има семејна куќа во Нови Сад каде што претходно живеела со нејзината мајка Божица, а потоа купила стан во Белград, како што објавија медиумите, за 300.000 евра, во кој се вселила заедно со своето момче, со кого се омажила минатата година во април .

Исто така, пејачката, која донесе накит вреден 1.200.000 евра , ги инвестираше парите во недвижности на црногорскиот брег, купи стан во луксузниот дел на Луштица. Тој стан ја чинеше 430.000 евра, со оглед на тоа што локацијата е ексклузивна, но и го обезбедува потребниот мир.

Инаку, нејзината куќа во Нови Сад е како сите други и во никој случај не ја одвојува од онаа на нејзините соседи. Како што еднаш снимила екипата на „Лов на папараци“, во дворот има и таканаречен контејнер во кој исто така може да се живее.

Во една прилика, извор за медиумите изјавил дека Теи отсекогаш сакала да обезбеди имот во Белград, дека мудро ги ракувала парите што ги заработувала и тоа се остварило.

