Речиси половина од јазиците што се зборуваат низ целиот свет се соочуваат со истребување – кои се најмногу изложени на ризик?

Денес низ целиот свет се зборуваат повеќе од 7.000 јазици, а најмалку 3.000 од нив, или 40 проценти, се изложени на ризик од исчезнување.

Англискиот јазик е најшироко зборуван јазик, со приближно 1,5 милијарди говорници во 186 земји.

Двајца од секои 10 говорници на англиски го имаат како мајчин јазик, додека преостанатите 80 проценти го зборуваат англискиот како втор, трет или повисок јазик, според „Етнолог“, база на податоци што ги каталогизира светските јазици.

Мандаринскиот кинески е втор најзборуван јазик со речиси 1,2 милијарди говорници, пишува Ал Џезира .

Сепак, дури и ако се сметаат оние што го зборуваат, тој е најголемиот јазик во светот, поради големата популација на Кина.

Хинди е на трето место со 609 милиони говорници, по што следат шпанскиот (559 милиони) и стандардниот арапски јазик (335 милиони).

Според „Светските системи за пишување“, референтна книга за глобални писма, се препознаваат 293 писма – групи графички знаци што се користат за пишување на јазик.

Повеќе од 156 писма се уште се во употреба денес, додека повеќе од 137 историски писма, вклучувајќи ги египетските хиероглифи и ацтечките пиктограми, повеќе не се во употреба.

Латинската азбука, која се користи за пишување англиски, француски, шпански, германски и други јазици, се користи во најмалку 305 од 7.139 познати човечки јазици во светот.

Повеќе од 70 проценти од светската популација го користи.

Кои се најзагрозените јазици?

Од 7.159 јазици што се зборуваат низ целиот свет, 3.193 (44 проценти) се загрозени, 3.479 (49 проценти) се одржливи, а 487 (7 проценти) се институционални, што значи дека ги користат владите, училиштата и медиумите.

Еден јазик е загрозен кога неговите говорници почнуваат да пренесуваат доминантен јазик на децата во заедницата. Многу од нив се користат како втори јазици.

Според „Етнолог“, се вели дека околу 337 ​​јазици се во мирување, додека 454 се изумрени.

Заспаните јазици се оние кои повеќе немаат вешти говорници, но јазикот сè уште има општествена употреба и е дел од идентитетот на една етничка заедница.

Изумрени јазици се оние што немаат говорници и немаат општествена употреба или групи што ги сметаат за дел од нивното наследство или идентитет.

Според „Етнолог“, 88,1 милиони луѓе зборуваат загрозен јазик како мајчин јазик.

Постојат: 1.431 јазици со помалку од 1.000 мајчини говорници, 463 со помалку од 100 говорници и 110 со помалку од 10 говорници.

Само 25 земји се дом на околу 80 проценти од загрозените јазици во светот. Океанија има најзагрозени јазици, по што следат Азија, Африка и Америка.

Некои загрозени јазици вклучуваат:

Океанија

Во Австралија, Југамбех, загрозен абориџински јазик, го зборува народот Југамбе, првенствено низ Голд Коуст, Скеник Рим и Логан во источна Австралија.

Во последниве години, силната програма за ревитализација водена од заедницата и употребата на апликации за учење го направија јазикот подостапен за помладите генерации.

Азија

Јазикот Аину во Јапонија (Аину Итак) е критично загрозен јазик. Според УНЕСКО, не може со сигурност да се припише на кое било јазично семејство. Точниот број на говорници на Аину е непознат, меѓутоа, едно истражување од 2006 година покажа дека од 23.782 Аину, 304 го зборувале јазикот.

Африка

Во Етиопија, онготскиот јазик е критично загрозен јазик.

Јазикот го зборувала заедница на западниот брег на реката Вејто во југозападна Етиопија. Само околу 400 членови на заедницата останале, а неколкумина старешини го зборувале јазикот.

Америка

Во Северна и Централна Америка, речиси сите домородни јазици се загрозени. Луизијанскиот креолски јазик, креолски јазик со француско потекло и африкански и домородни влијанија, е сериозно загрозен јазик во Соединетите Американски Држави, кој го зборуваат главно постари лица.

Леко е загрозен домороден јазик што се зборува во Боливија и се смета за изолиран јазик – јазик кој нема генетска врска со други јазици. Јазикот сега го зборуваат само постари лица, со етничко население Леко од само околу 13.500 жители.

Европа

Корнволскиот (Керневек), кој се зборува во Југозападна Англија, беше наведен како изумрен јазик од страна на УНЕСКО сè додека не беше оживеан, а во 2010 година беше променет во загрозен јазик. Според пописот на Англија и Велс од 2021 година, како мајчин јазик го зборуваат 563 лица.

