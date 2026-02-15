Речиси 12.000 Македонци лани работеле во Хрватска

Во Хрватска во текот на минатата година работеле нешто помалку од 12.000 Македонци, покажуваат податоците од хрватското Министерство за внатрешни работи (МВР) доставени до Форбс.

Податоците на Министерството за внатрешни работи покажуваат дека најголем број дозволи за престој и работа минатата година им се издадени на граѓани на Босна и Херцеговина (32.225), Непал (31.708), Србија (24.278), Филипини (17.629), Индија (15.400), Македонија (11.856), Косово (6.355), Узбекистан (5.521), Египет (5.504) и Бангладеш (3.404).

Во согласност со Законот за странци, Хрватска издала вкупно 170.723 дозволи за престој и работа во периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 година.

Најголемиот број дозволи, според податоците од веб-страницата на Министерството за внатрешни работи, се однесува на работа во туризмот и угостителството (52.858), по што следат градежништвото (52.776), индустријата (24.479), транспортот и врските (13.039) и трговијата (8.601).