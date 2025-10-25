Речиси 4.400 луѓе биле злоставувани од свештеници во Италија, тврди група на жртви

0 SHARES Сподели Твитни

Речиси 4.400 луѓе биле злоупотребени од католички свештеници во Италија во случаи пријавени од 2020 година, соопшти група жртви во петокот, обновувајќи го притисокот врз бискупите да се соочат со кризата што долго време ја мачи најголемата христијанска вероисповед во светот.Неофицијалниот биланс на „Рете л’Абусо“, најголемата група жртви на злоупотреба во цркви во Италија, се базира на исказите на жртвите, судски извори и случаи објавени од медиумите, изјави основачот на здружението, Франческо Занарди.Рете л’Абусо не кажа колку одамна се случиле наводните случаи на злоупотреба.Италијанската бискупска конференција (CEI), која минатата недела беше критикувана од ватиканската комисија за заштита на децата, немаше коментар за наодите, изјави портпаролот.ПОВЕЌЕТО ТРУДЕЊА СЕ СЕ ВРЗАТ СО ЗЛОУПОТРЕБА ОД СТРАНАГлобалната католичка црква со децении е потресена од скандали поврзани со педофилски свештеници и прикривање на нивните злосторства, но локалните црковни водачи во Италија се помалку отворени во соочувањето со ова прашање.Новиот папа Лео, кој оваа недела за прв пат се сретна со жртви на сексуална злоупотреба од страна на свештеници, им порача на најновите епископи на Црквата да не ги кријат обвинувањата за недолично однесување . Неговиот претходник, покојниот папа Франциск, го постави решавањето на ова прашање како приоритет на неговото 12-годишно папство, но со мешани резултати .Во невообичаено критички извештај за ова прашање објавен на 16 октомври, ватиканската комисија за заштита на децата соопшти дека само 81 од 226 италијански епархии одговориле на прашалникот за практиките за заштита што го изготвила.„Рете л’Абусо“ соопшти дека документирала 1.250 сомнителни случаи на злоупотреба – некои со повеќе жртви – вклучувајќи 1.106 наводно извршени од свештеници, а останатите се припишуваат на калуѓерки, веронаукари, лаички волонтери, едукатори и членови на извидници.Неговиот извештај содржеше случаи поврзани со 4.625 жртви – или преживеани, како што ги нарекува здружението – вклучувајќи 4.395 злоупотребени од свештеници.Во извештајот се вели дека 4.451 од преживеаните биле под 18 години, а речиси подеднакво голем број – 4.108 – биле мажи, рече Рете л’Абусо, додавајќи дека меѓу жртвите се и пет калуѓерки, 156 ранливи возрасни лица и 11 лица со попреченост.Според здружението, од 1.106 осомничени свештеници предатори, само 76 биле подложени на црковни судења, при што 17 биле привремено суспендирани, седум преместени во други парохии, а 18 биле расчинети или поднесени оставки од свештенството. Петмина починале од самоубиство, се додава во него.

