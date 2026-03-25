Рејтингот на Трамп тоне, само 36 проценти од Американците го поддржуваат

Рејтингот на Доналд Трамп падна на 36 проценти, што е најниско ниво откако се врати во Белата куќа, покажува најновата анкета на Reuters/Ipsos. Падот доаѓа во период на раст на цените на горивата и зголемено незадоволство од воените активности на САД во Иран.

Поддршката падна за четири процентни поени за една недела

Само 36 проценти од испитаниците го одобруваат начинот на кој Трамп ја води функцијата, што е пад од 40 проценти во однос на претходната недела.

Ова е најниската забележана поддршка од почетокот на неговиот втор мандат.

Цените на горивата и трошоците за живот ја менуваат перцепцијата

Ставовите на граѓаните значително се влошиле поради растот на цените на горивата, кој следеше по американско-израелските напади врз Иран.

Само 25 проценти од испитаниците го поддржуваат начинот на кој Трамп се справува со трошоците за живот, иако токму ова прашање беше клучно во неговата изборна кампања.

Поддршката за нападите врз Иран е ниска

Околу 35 проценти од Американците ги одобруваат воените удари врз Иран, додека 61 процент се против.

Ова претставува дополнителен пад на поддршката во однос на претходната анкета.

Републиканците и понатаму стојат зад Трамп

И покрај општиот пад, Трамп и понатаму има силна поддршка во рамките на Републиканската партија. Само еден од пет републиканци изразил незадоволство од неговото работење.

Сепак, незадоволството и кај нив расте кога станува збор за економските прашања, особено трошоците за живот.

Анкетата опфатила над илјада испитаници

Истражувањето било спроведено онлајн низ САД и опфатило 1272 возрасни лица, со маргина на грешка од околу три процентни поени.

Резултатите покажуваат дека и покрај падот на личниот рејтинг, републиканците сè уште имаат мала предност во перцепцијата за управување со економијата.